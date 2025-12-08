FIFA implementa doble cooling break en el Mundial 2026

La FIFA confirma un cambio clave para la Copa Mundial de la FIFA 2026, preocupada por el intenso calor que se espera en Estados Unidos y México: habrá dos cooling breaks obligatorios por partido, una medida histórica que busca proteger la salud de los jugadores y hacer más predecible el ritmo del torneo. Estas pausas de hidratación, conocidas como cooling break, se han vuelto esenciales en un calendario veraniego particularmente exigente.

¿Cómo funcionará el nuevo cooling break en el Mundial 2026?

De acuerdo con la FIFA, cada partido de la Copa Mundial 2026 incluirá dos pausas de hidratación de tres minutos, una al minuto 22 de cada tiempo. Este protocolo será aplicado sin importar la temperatura, el país sede ni si el estadio es cerrado o abierto. En otras palabras, todos los juegos en Estados Unidos, México y Canadá contarán con este mecanismo.

Manolo Zubiría, director del torneo para la Copa Mundial de la FIFA 2026, explicó que habrá flexibilidad arbitral: si una jugada se detiene por lesión justo antes del minuto 22, el árbitro podrá empalmar ambas pausas. La implementación se basa en estudios realizados durante el Mundial de Clubes en Estados Unidos, donde la combinación de humedad y calor provocó ajustes operativos urgentes.

Esta versión del cooling break reemplaza la antigua pausa al minuto 30. Según FIFA, el cambio también beneficiará a las televisoras, al ofrecer bloques de transmisión más predecibles y estables.

El calor, un viejo enemigo para FIFA y los jugadores

Históricamente, la FIFA ha tenido que lidiar con el clima extremo. En Brasil 2014, incluso fue necesario un mandato judicial para obligar a implementar descansos por hidratación. Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 disputándose en pleno verano norteamericano, y en ciudades como Dallas, Houston, Kansas City o Guadalajara, el calor es un factor crítico.

Además, FIFA confirmó que este Mundial tendrá tres ceremonias inaugurales, un hito sin precedentes. La primera será en México antes del debut entre México y Sudáfrica el 11 de junio; la segunda tendrá lugar en Toronto el 12 de junio; y la tercera en Los Ángeles, antes del duelo entre Estados Unidos y Paraguay.

La gran final del 19 de julio, en Nueva York–Nueva Jersey, también incluirá el primer show de medio tiempo en la historia de la Copa Mundial de la FIFA. Un torneo más largo, más exigente y ahora, con más hidratación obligatoria.