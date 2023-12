El pasado americanista del nuevo director técnico de Pumas

A Pumas llega un entrenador con pasado en el Club América. Así como el Turco, Gustavo Lema estuvo en el cuadro azulcrema y hasta fue campeón con los de Coapa.

El estratega argentino de 55 años fue el auxiliar técnico de Mohamed por varios años y después de compartir distintos equipos de la Liga BBVA MX como Xolos, América y Monterrey, equipos donde fue campeón el Turco.

Te puede interesar: ¡Precios de locura! El costo de la reventa para la Gran Final: América vs Tigres

El auténtico Dante Siboldi regiomontano

Gustavo Lema comienza su carrera como técnico principal

Después de años juntos y tres títulos de Liga, Gustavo Lema fue auxiliar en sus torneos de Apertura, el primero en 2012 con Xolos, 2014 con América y más tarde con Monterrey en el 2019. No es el primer equipo que Gustavo dirigirá, lo hizo en el 2007 con el conjunto de Tiburones Rojos de Veracruz, ahora extintos, en el torneo Apertura 2007 y el Clausura 2008. Gustavo solo estuvo en el equipo por ocho partidos en donde sumó dos empates, cuatro derrotas y dos triunfos entre los dos torneos que estuvo al mando.

“Por supuesto que sí es la oportunidad de su vida, Pumas es un grande. Lo más importante es que los que los jóvenes que lleguen al primer equipo se puedan mantener. Esto es compromiso entrega. El trabajo es el mismo, después la ilusión se hace partido a partido, hay que seguir trabajando”, fueron las palabras de Lema al ser presentado como nuevo estratega del cuadro universitario.

La trágica salida de Mohamed

El ‘Turco’ Mohamed renunció después de ocho meses al frente del equipo, el técnico opto por salir por su propia cuenta al quedar eliminado en las semifinales a manos de Tigres.

“Estoy en deuda total y me insistieron hasta el día de hoy. Esperemos que esto traiga lo que pasó hace muchos años, cuando el Miguel Mejía Barón se lo dejó al Tuca. Le di el OK para que continúen, creo que es una gran decisión de la directiva. No voy a trabajar en otro equipo, solamente voy a descansar”, fueron las últimas palabras de Mohamed en Cantera.

Te puede interesar: Chivas habría rechazado ofertas del extranjero por Alexis Vega