El nuevo equipo de Checo Pérez en Cadillac F1: estos son los nombres detrás de su debut histórico

La llegada de Cadillac a la Fórmula 1 ha generado gran expectativa, no solo por fichar a Sergio “ Checo ” Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos, también por el grupo de especialistas que acompañará a la escudería en su debut para la temporada 2026.

El estreno está programado para el Gran Premio de Australia, en Melbourne, donde comenzará oficialmente el camino de un proyecto que promete dar competencia real desde la primera carrera. Con dos pilotos experimentados y más de 500 Grandes Premios disputados entre ellos, Cadillac busca consolidarse como un contendiente serio en la máxima categoría.

¿Quiénes están detrás del equipo Cadillac F1 de Checo Pérez?

La dirección general estará a cargo de Graeme Lowdon, quien ya tuvo experiencia en Virgin Racing, Marussia y Manor. Lo acompañará Pat Symonds, ingeniero con un palmarés impresionante junto a campeones como Ayrton Senna , Michael Schumacher y Fernando Alonso .

En el área técnica destaca Nick Chester, jefe de ingeniería con pasos por Arrows, Renault, Lotus y la Fórmula E, donde consiguió dos títulos. La operación en pista será liderada por Peter Crolla, especialista en logística con experiencia en McLaren y Haas F1.

El equipo tendrá además el respaldo de Ferrari en el suministro de motores y acceso a un monoplaza anterior, con el que Checo iniciará las pruebas de pretemporada antes del debut oficial.

¿Qué se espera de Cadillac en la Fórmula 1?

La escudería contará con más de 400 empleados y sedes en Silverstone, Fishers y Charlotte, además de túneles de viento en Alemania para optimizar el diseño del auto. Bottas se incorporará en 2026 tras finalizar su contrato, mientras que Checo será la gran apuesta desde el arranque.