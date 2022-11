Nuevo premio anunciado para el magno evento de The Game Awards

The Game Awards está a la vuelta de la esquina y a través de sus redes sociales anuncio una fuerte colaboración con el servicio de Discord abriendo su propio canal oficial donde podrás disfrutar de la transmisión y votar en todas las secciones premiadas.

“Nos complace anunciar una asociación multifacética con Discord para #TheGameAwards!

- Vota por los nominados en TGA Discord Server

- Mira TGA en vivo en el servidor con Watch Together

- AMA Stage Events con invitados especiales

- Premio al mejor apoyo comunitario”

Nuevo premio en The Game Awards

El nuevo premio será para reconocer el esfuerzo de los mejores administradores de la comunidad alrededor del mundo de los videojuegos, actualmente la cuenta de Discord de los TGA tiene un poco más 4,500 miembros, a tan solo 4 horas de su posteo.

¿Cuándo son los The Game Awards?

The Game Awards anunció a través de sus cuentas oficiales que la alfombra roja del magno evento se pondrá el próximo jueves 8 de diciembre en el Teatro Microsoft en Los Ángeles. De acuerdo con el comunicado habrá venta de boletos de entrada por lo que se espera tener un evento híbrido; con presencialidad y una transmisión para el resto del mundo.

Los títulos que han obtenido un GOTY

It Takes Two, The Last of Us II, Sekiro: Shadows Die Twice, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Overwatch, The Witcher 3: Wild Hunt y Dragon Age: Inquisition son los videojuegos que cuentan con el distintivo más importante del evento desde su creación en diciembre de 2014.

