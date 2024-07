La Velada del año 4 bate récord de auduencia en Twitch

La exhibición de boxeo organizada por Ibai Llanos registró un pico de 3.85 millones de espectadores, la cantidad más grande en la historia de Twitch. El evento del pasado fin de semana superó esa marca y registró un nuevo récord.

El canal no deja de crecer y esta semana superó los 300 millones de suscriptores, algo que ningún otro canal había logrado. Hoy su contenido abarca a tanto público que es muy normal que sus videos superan los 200 millones de visualizaciones.