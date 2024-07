El mensaje del refuerzo de Pumas que ilusiona a la afición

Pumas continúa con su proceso de construcción de cara al torneo Apertura 2024. El argentino Ignacio Pussetto arribó a la CDMX para realizar exámenes médicos y posteriormente firmar contrato con los Pumas de la UNAM.

“Vengo a un equipo que viene a salir campeón y siento que tenemos equipo para eso, estuve mirando los partidos y quiero sumarme a mis compañeros, conocerlos, empezar a entrenar y a poder jugar”, dijo el refuerzo del cuadro felino.

Las opciones que le dará Pussetto a Gustavo Lema en el ataque

Por otro lado, se refirió a las cualidades y características que le podrá aportar al equipo felino este semestre.

“Este último tiempo he estado jugando bien de delantero central, pero mi principal característica es jugar con un centro delantero. Puedo aportarle al equipo muchas facetas, pero lo más importante que tengo es la entrega y el compromiso con el equipo”, mencionó el argentino.

Finalmente, habló acerca de la charla que tuvo con Gustavo Lema previo a su arribo a la Ciudad de México.

“Tuve la posibilidad de hablar con Gustavo, me transmitió sus ganas de contar conmigo. Necesitaba un jugador con mis características y bueno, ya no veo la hora de ponerme a disposición de él para tratar de aportarle al equipo”, sentenció Pussetto.

Lo que se le viene a Pumas

Pumas visita a Juárez en esta nueva jornada y el plantel sabe que tiene una cuenta pendiente, ganar en condición de visitante.

“El objetivo que tienen todos los equipos, hacer una buena cosecha en los cuatro partidos, pero nosotros como decimos siempre estamos en una línea de trabajo, de construcción, de hacernos merecedores, de ser candidatos, y eso se logra trabajando, afinando detalles y mejorando. Las bases que me dieron aquí, la resiliencia y lo que me enseñaron aquí en Santos, y la confianza que me han dado en Pumas de jugar cada fin de semana y mostrar mi mejor versión”, comentó el DT de Pumas tras el empate ante Santos.

