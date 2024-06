La nueva incorporación de Pumas recordó a Darío Verón

Los Pumas han comenzado a armarse para el Apertura 2024 y, tras la incorporación de Michell Rodríguez, procedente de la Liga BBVA Expansión MX , se ha sumado el defensor central paraguayo (aunque nacido en Argentina), Héctor David Martínez.

A su llegada a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para enrolarse en su nuevo club, el zaguero agradeció la calidez que se le ha manifestado desde que se destapó su potencial fichaje e hizo una breve referencia a River Plate, el último club en el que militó.

“Muchas gracias por la bienvenida. La verdad es que estoy muy contento de llegar a este gran club. Como se dijo, vengo de un club grandísimo y llego a otro muy grande también, con muchas expectativas y claro que tengo muy en claro la responsabilidad y la verdad que (me siento) contento”, dijo.

Así se dió la llegada del defensor a Pumas

Martínez, quien también puede desempeñarse como lateral si el cuerpo técnico así lo determina, no fue habitual en las convocatorias de los ‘millonarios’ y ese fue, de acuerdo con su relato, un motivo crucial para cambiar el Cono Sur por Ciudad Universitaria.

“Sí (explico), hace poco había renovado con River, si bien no tenía muchos minutos, la idea mía era salir y bueno, se contactaron conmigo y mi representante, me gustó la idea, me gustó el proyecto de venir acá y la verdad que estoy muy contento de estar hoy acá", comentó.

Los elogios de Martínez a Darío Verón

Por tratarse de alguien que ha defendido los colores de Paraguay, el jugador de 26 años de edad fue cuestionado acerca del conocimiento que tiene sobre el legado de su compatriota, Darío Verón, considerado una de las máximas leyendas de la causa azul y oro.

“Sí (lo conozco), bueno, me contaron un poco sobre él, la verdad que es un orgullo para Paraguay y bueno, la verdad que yo voy paso a paso, vengo con orgullo y para trabajar, como dije recién, del lugar que me toque, bueno, dar lo mejor. Muchas gracias”, sentenció.

