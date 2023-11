Julián Quiñones no podrá usar el ‘33’ con la Selección ¿qué número elegirá?

El número 33 se ha convertido en una de las cábalas favoritas para el delantero mexicano Julián Quiñones. Es el dorsal que ha ocupado durante toda su trayectoria en México en equipos como Venados, Tigres, Lobos BUAP, Atlas y América; sin embargo, Quiñones no podrá usar el famoso “33” con la Selección Nacional, al menos para la Nations League de Concacaf.

El reglamento de competencia en el artículo 11, indica que para los partidos de Liga de Naciones, las selecciones nacionales deben entregar una lista de 23 jugadores, cuyos integrantes deberán ser numerados del 1 al 23.

Quiñones responde a las críticas sobre su convocatoria EN EXCLUSIVA con Azteca Deportes

El número 33 no se puede, que es un número que yo aprecio mucho, pero creo que el número es lo de menos. Yo con cualquier número me siento bien. Yo vengo como el nuevo y pues los que tienen que escoger son los compañeros que estaban, no yo. El número que tenga no es problema” dijo Julián Quiñones en entrevista con Azteca Deportes.

¿Qué otros números ha usado Julián Quiñones?

Cuando llegó a México para las juveniles de la U de Nuevo León, utilizó la camiseta con el número 300. Por otro lado, en partidos de selecciones menores en Colombia se le vio con la casaca ‘7’. En la pasada Fecha FIFA contra Ghana y Alemania, el portador del 7 fue Luis Romo, quien también fue convocado para los compromisos ante los catrachos, por lo que seguramente repetirá elección. El único dorsal disponible con respecto a la anterior convocatoria es el ‘18’ que usó Jordi Cortizo, pero que debido a lesión, no fue considerado esta vez por Jaime Lozano.

Julián Quiñones ya se encuentra en el Centro de Alto Rendimiento de la capital mexicana viviendo su primera concentración oficial con la Selección Nacional. El atacante del América podría tener su debut con la camiseta azteca este viernes cuando México visite a Honduras en Tegucigalpa.

