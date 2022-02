Los números del debut de Marco Fabián con Mazatlán

A pesar de la dolorosa derrota en el Volcán de los Tigres, Mazatlán tuvo momentos positivos durante el compromiso que le permitieron reponerse de una desventaja de dos goles para igualar parcialmente en la segunda mitad. Marco Fabián, nuevo refuerzo de los cañoneros vio sus primeros minutos en el Clausura 2022. El mediocampista mexicano entró de cambio al minuto 60 en lugar de Roberto Meráz cuando el partido iba 2-1 en favor de la U de Nuevo León.

El técnico español, Beñat San José, lo ubicó detrás de los atacantes Brian Rubio y Nicolás Benedetti; y casi de inmediato se notó la conexión con el colombiano quien también se integró a las filas del equipo cañonero para el presente campeonato. En apenas 4 minutos en la cancha del Volcán, Fabián prolongó una pelota larga hacia el ‘Poeta’ que definió cruzado ante Nahuel Guzmán para darle el 2-2 a los visitantes. ‘Marquito’ se anotó su primera asistencia con la camiseta del Mazatlán FC.

¿El despertar de Fabián?

Marco Fabián tenía 9 meses de no jugar un partido oficial. El último había sido en mayo del año pasado cuando defendía la camiseta de los Bravos de Juárez que vencieron 1-0 al Toluca en la última jornada del Clausura 2021. Para el siguiente torneo, Apertura 2021, el mundialista mexicano no jugó por desacuerdos con la directiva de los fronterizos. Durante su paso por Juárez, Fabián de la Mora jugó 24 partidos pero no hizo goles ni asistencias.

Te puede interesar: Lo que dejó la Jornada 4 del Clausura 2022

Ahora con Mazatlán, el jugador de 32 años, ya tiene su primer pase de gol y durante la pausa por Fecha FIFA anotó en la victoria de su equipo ante Santos Laguna en la Copa del Pacífico. En el encuentro ante Tigres además tuvo 3 pases clave, dos balones recuperados, uno perdido, y una falta recibida para un rating de 7.1; el cuarto mejor del equipo por atrás de Rubio, Benedetti y Sansores quienes fueron los anotadores.

Así fue el primer gol de Marco Fabián con el Mazatlán

Lo que viene para los Cañoneros

Te puede interesar: Beñat San José estalla contra el arbitraje

Mazatlán no pudo aguantar el empate en la casa de Tigres y se llevó su tercer descalabro del torneo por 4-2. El equipo se mantiene en el sótano general y le vienen compromisos clave para seguir soñando con levantar para llegar a su primera liguilla en la historia. El viernes recibirán a Tijuana y el miércoles de la próxima semana tendrán en casa la visita del América en partido pendiente de la jornada 2.