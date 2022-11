Reynoso, técnico de Perú defendió a Martino “No solamente es su culpa”

Trás la eliminación de México en la Copa del Mundo, Juan Reynoso hoy técnico de la selección peruana habló de la posibilidad de que un día esté al frente de la Selección Azteca , tomando en cuenta que fue el técnico que rompió la maldición de Cruz Azul de más de 23 años sin título.

“Agradecido que piensen en mi, hoy seguro no, Perú es mi sueño mi presente, mi futuro, que te mencionen me alaga”.Aseguró en entrevista exclusiva para Azteca Deportes .

Además se tomó el tiempo de defendera Gerardo Martino, mencionando que no sólo fue su culpa.

“En el caso particular del “Tata”, como siempre pasa en los equipos el culpable es el técnico, hay muchas cosas por revisar un tipo que tiene finales, copa America, hoy los focos están sobre él pero habría que darle una revisada si es tan así. Ver que parte se dejó de hacer. Yo llegue en el 94 ha pasado 98, 2002 y así sucesivamente y en pocos momentos he visto que en el fútbol haya la intension de decir esto es un parteaguas es un punto de quiebre vamos a construir otra vez “. sentenció

Reynoso pidió por Giménez y Lainez

Aunque si destacó que no llevar a Santiago Giménez y dejar fuera a Diego Lainez fueron decisiones que terminaron por afectar.

“Esos detalles puntuales sería poco inteligente defenderlos, yo decía de los detalles macro en lo particular es responsable pero no total porque si no nos quedamos en la de siempre es responsable el técnico, es el culpable da paso al costado y volvemos a cometer los mismos errores” mencionó.

Pero si dejó en claro que son comentarios para sumar y no restar.Porque si bien el nació en Perú sus hijos son mexicanos.

“Mi comentario va para sumar no criticar lo hago con respeto, vi cómo sufrieron mis hijos, previo al partido y después del partido se fue llorando a casa y se le arruinó la noche.”