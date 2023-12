¡Los NY Jets activan a Aaron Rodgers!, PEEEROOO...

Los Jets de Nueva York han tomado una decisión sobre el futuro inmediato de su mariscal de campo, Aaron Rodgers, después de varias semanas de especulaciones en las que no se sabía si volvería a jugar un partido en esta temporada de la NFL, tras sufrir una grave lesión en el tendón de Aquiles en la Semana 1.

El entrenador en jefe, Robert Saleh, anunció este miércoles su decisión. Aaron Rodgers será activado como jugador disponible. Sin embargo, no jugará por lo que resta de la campaña, pues esta decisión únicamente es parte de su recuperación, de acuerdo a las declaraciones del técnico.

“Todo es parte de su rehabilitación”, dijo Saleh en conferencia de prensa. “Tenerlo en el campo es una ventaja para todos, para él y sus compañeros”.

¿Por qué Aaron Rodgers no jugará con los Jets en 2023?

Aaron Rodgers había sido cuestionado al respecto en las últimas horas, y dijo que si estuviera al cien por ciento, empujaría la decisión de regresar a las canchas, pero reconoció que realmente no estaba en plenitud de condiciones todavía y no tenía sentido arriesgar su salud al conocer el fin de semana pasado que los Jets ya no tendrían posibilidades de avanzar a la postemporada luego de perder ante Miami por un marcador de 30-0.

Conforme avanzó la temporada, cada vez fue más evidente que era muy poco probable que los Jets pudieran avanzar a los playoffs debido que comenzaron hilar derrotas y no encontraban el ritmo de juego a la ofensiva. Esto empujó a Rodgers a cancelar sus planes de volver a jugar en 2023. En lugar de eso, los Jets han utilizado a tres quarterbacks distintos: Zach Wilson, Tim Boyle y Trevor Siemian. Ninguno de ellos se ha logrado consolidar, y no hay mucho por hacer en las tres semanas que quedan de temporada regular.