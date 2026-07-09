Primero la eliminación de México y ahora esto: Obed Vargas recibirá más malas noticias en su club

Obed Vargas no tuvo su mejor Copa del Mundo con la Selección Mexicana. En esta edición 2026, el joven mediocampista disputó apenas tres juegos de los cinco que jugó el equipo de Javier Aguirre y en todos ingresó desde el banco de suplentes. Finalmente, México fue eliminado por Inglaterra en los Octavos de Final y el jugador se quedó con ganas de demostrar su futbol ante el mundo.

Sin embargo, las malas noticias no paran de caer para Obed Vargas. Tras dejar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por la eliminación de México, su futuro cercano en el Atlético de Madrid tampoco es alentador. Mientras se llevaba a cabo la justa mundialista, el club español cerró la contratación de un nuevo mediocampista para afrontar la siguiente temporada, una noticia que no caerá nada bien en el mexicano.

Atlético de Madrid ficha a Morten Hjulmand

Diversos reportes europeos afirman que el ‘Colchonero’ cerró la operación por el mediocampista danés Morten Hjulmand. La información señala que la entidad española ha alcanzado un acuerdo con el Sporting de Lisboa para cerrar la contratación del centrocampista a cambio de 40 millones de euros fijos, más otros 5 en variables, con un contrato hasta 2031.

Atlético Madrid acordó la contratación de Morten Hjulmand|Crédito: @SportingCP / X

Atlético Madrid volvió a sobrepoblar su mediocampo y, si bien es cierto que Obed Vargas cerró la pasada temporada con actividad notable, todo parece indicar que no entrará en los planes principales de Diego Simeone en el curso 2026-27. De momento, el ‘Colchonero’ cuenta con Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Koke, Rodrigo Mendoza, Hjulmand y Obed Vargas para dos puestos.

TE PUEDE INTERESAR:



Todo parece indicar que el mexicano será la última opción del ‘Cholo’, una noticia que llega en un momento delicado tras la eliminación de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. No sería descabellado que el Atlético busque una cesión para Obed Vargas, para que este pueda continuar con su proceso de adaptación al futbol europeo en otro equipo obteniendo más minutos.

|REUTERS

Así fue el Mundial de Obed Vargas

El joven de 20 años no vio minutos en el debut ante Sudáfrica, pero ingresó en tres partidos consecutivos: ante Corea del Sur, Chequia y Ecuador. Sin embargo, jugó un total de 21 minutos en todo el torneo, siendo uno de los jugadores con menos rodaje en la Selección Mexicana de Javier Aguirre.

Como si fuese poco, no fue tenido en cuenta para el juego contra Inglaterra, por lo que vio todo el partido desde el banco de suplentes. No sumó goles ni asistencias, por lo que su Copa Mundial de la FIFA 2026™ fue una experiencia incompleta para el mediocampista de Atlético de Madrid, quien buscará trabajar duro para ser una pieza clave del combinado nacional en la edición de 2030.