Europa SE PELEA por Obed Vargas y su SALIDA de la MLS parece INMINENTE

El teléfono no deja de sonar. Mensajes, llamadas, reuniones urgentes. Obed Vargas vive días fundamentales, quizá los más importantes de su joven carrera. El mediocampista mexicano, formado y consolidado en la Major League Soccer, está más cerca que nunca de cumplir el sueño que persiguen cientos de futbolistas del continente: jugar en Europa.

Fuentes cercanas al entorno del jugador confirman que Vargas tiene entre cinco y diez ofertas formales provenientes de ligas top del Viejo Continente. Premier League, Serie A y LaLiga aparecen sobre la mesa, con negociaciones avanzadas y una fecha clave marcada en el calendario: este fin de semana podría definirse su futuro inmediato.

El contexto juega a su favor. A Obed le restan apenas 12 meses de contrato en la MLS, lo que abre la puerta a una venta definitiva y acelera los tiempos. En Seattle ya saben que retenerlo será complicado.

¿Por qué Europa se pelea hoy por Obed Vargas?

No es casualidad. Vargas ha construido su perfil con paciencia: lectura de juego, despliegue físico, personalidad en la media cancha y una madurez impropia de su edad. Su crecimiento no pasó desapercibido ni en clubes europeos ni en la Selección Mexicana, donde Javier Aguirre dejó entrever recientemente que uno de los convocados estaba en negociaciones para emigrar al extranjero.

Aunque Club América y Tigres intentaron repatriarlo a la Liga MX, ambas propuestas fueron descartadas. La prioridad del futbolista es clara y no admite rodeos: Europa o nada. La liga española aparece como su destino preferido por estilo y proyección, aunque la Premier también seduce por competencia y exposición.

Congratulations to Obed on his first start for @miseleccionmx last night! 🇲🇽



📸: @miseleccionmx pic.twitter.com/LSxLXyVTlK — Seattle Sounders FC (@SoundersFC) January 23, 2026

El papel clave de su agencia y lo que viene para el mexicano

La operación no se mueve sola. La agencia EL C1EL0 Management, vinculada al grupo de Rafaela Pimenta, ha sido determinante para abrir puertas y manejar tiempos. Su representante, Gerardo Sánchez, trabaja contrarreloj para cerrar la mejor opción deportiva y contractual.

El plan es claro: un club donde Obed tenga minutos reales, margen de crecimiento y continuidad. No se trata solo de ir a Europa, sino de llegar para quedarse.

Mientras tanto, la MLS observa cómo uno de sus talentos más prometedores está listo para dar el salto. Si todo avanza como se espera, el anuncio oficial podría llegar en cuestión de días.

Europa ya lo mira distinto. Y Obed Vargas, por primera vez, está a un paso de responderle.