Los objetivos impuestos por Tato Noriega con Monterrey

El pasado miércoles 26 de octubre, Monterrey hizo oficial la llegada del Tato Noriega como presidente deportivo, tras la salida de Duilio Davino. El exjugador de Rayados comenzará su gestión a partir del 1º de noviembre y buscará que el equipo se mantenga en los primeros planos de la Liga MX.

Un día después del anuncio, el ahora directivo ofreció sus primeras palabras en el cargo y reveló los primeros objetivos que quiere cumplir con el club, enfocándose, principalmente, en la afición.

“Voy a tratar de generar esa conexión que necesita haber siempre entre tribuna y cancha y aportar mi experiencia, mi conocimiento. Me he tratado de preparar y también rodearme bien, no soy un gurú, soy una persona que valora mucho el trabajo en equipo”, declaró el nuevo directivo de Rayados en su llegada al Aeropuerto de Monterrey.

El exmediocampista de Rayados, Monarcas Morelia y Santos aclaró cómo manejará la situación con el ahora director técnico, Víctor Manuel Vucetich, con el objetivo de planear el torneo Clausura 2023.

“No he platicado con Víctor, quiero hacerlo pronto, lo vamos a hacer, ya tenemos una idea y juntos, con la experiencia de Victor, nos conocemos bien , me dirigió dos veces, conozco a su cuerpo técnico, no va a ser ninguna sorpresa ni ninguna novedad”, mencionó.

El compromiso que se plantea con Monterrey

Rayados quedó eliminado en semifinales del torneo Apertura 2022 ante el Pachuca y Tato Noriega se comprometió a mantener al equipo en los primeros planos.

“El compromiso es que Monterrey sea protagonista, logre objetivos y ganar cosas, le sumo que la gente esté contenta con el equipo, que le guste, porque a veces vas a perder, pero si perdiste y te gustó lo que viste seguramente te irás contento y tranquilo”, destacó.