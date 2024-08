Javier Aguirre hizo un diagnóstico del presente de Chivas

El director técnico de la Selección Mexicana , Javier Aguirre, visitó Guadalajara para la presentación del partido amistoso que jugará México vs Estados Unidos en el Estadio Akron durante el mes de octubre. El ‘Vasco’ aprovechó el viaje para presenciar uno de los entrenamientos de Chivas de cara al partido del sábado ante los Tigres.

“Vi el entrenamiento, me dio mucho gusto la educación deportiva que se tiene en Chivas, a las fuerzas básicas, el profesionalismo que hay hoy en día, no digo que antes no lo hubiera, pero la estructura ha crecido para bien” comentó Aguirre en entrevista con el Guadalajara.

Te puede interesar: La Selección Mexicana tendría segundo partido amistoso... ¡contra un club!

Tigres vs Chivas por Azteca 7 | jornada 5 del Apertura 2024

Así sería la lista primera lista de Javier Aguirre

La próxima semana, Aguirre presentará su primera convocatoria en esta tercera etapa al frente del combinado mexicano. En la Copa América, hubo 3 jugadores que fueron llamados por el entonces técnico, Jaime Lozano: Raúl Rangel, Chiquete Orozco y Roberto Alvarado. El experimentado entrenador dio un breve análisis sobre lo que observó de los rojiblancos durante la Leagues Cup.

“Está en un proceso de transición, cambio de técnico, siempre la dificultad de contratar, es difícil traer a los mejores por los precios o sus clubes no los sueltan, potenciar las fuerzas básicas. Vi un equipo disciplinado, por lo que vi en Leagues Cup, un equipo muy ordenado, una gran familia, gran ambiente de trabajo. Eso me comentaban mis ayudantes, me decían ‘qué buen ambiente se respira’” dijo Aguirre en el Estadio Akron.

La compleja actualidad de Chivas

En los últimos tres torneos, Guadalajara ha calificado de forma directa a la liguilla dentro de los seis mejores equipos de la tabla general. En dichos certámenes, los rojiblancos alcanzaron una semifinal y una final, sin embargo, el título de Liga MX es un asunto que ya tiene 7 años pendiente.

“Guadalajara, hablábamos con Amaury (Vergara), siempre tiene que estar arriba, es obligación para Guadalajara como condición natural estar siempre en el primer nivel. Creo que Guadalajara lo está haciendo, lleva varios años así y ojalá continúe, por el bien del futbol mexicano” finalizó el ‘Vasco’.

Te puede interesar: La MILLONADA que ha gastado el Chelsea en el mercado de fichajes 2024