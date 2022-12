“Ochoa es un ganador y un gran líder” - Carlos Acevedo

Carlos Acevedo, portero del Club Santos Laguna y quién fuera uno de los elementos cortados para la Copa del Mundo de Qatar 2022, habló acerca de la llegada del arquero Guillermo Ochoa a Italia para fichar por un equipo de la Serie A, externando su sentir ante esta transferencia y la opinión que le genera el ex jugador de las águilas del Club América de cara a su nueva aventura europea.

Getty Images

“Le deseo el mayor de los éxitos a Memo, eso habla del ejemplo de un ganador, de un gran líder, que a pesar de lo que ha conseguido, el buscar una nueva aventura en Europa es algo de admirar y por supuesto que le deseo lo mejor, que le vaya muy bien y que siga poniendo el nombre de México en lo más alto.”

Acevedo quiere irse a Europa

En cuanto a considerar una desventaja el arribo de Ochoa al “viejo continente” ante una posible llamada para el Mundial de United 2026 y la permanencia de Acevedo en la Liga MX, el cancerbero lagunero afirma que el periodo para que se dispute la próxima justa mundialista es largo y que entre sus objetivos también se encuentra el dar el salto hacia Europa en una liga importante.

Club Santos Laguna

“Quedan tres años y medio todavía, no sabes lo que pueda pasar, en mi mente yo tengo ese objetivo de dar el paso hacia el futbol europeo, pero falta mucho tiempo y yo vivo el presente y ese es seguir mejorando, no veo desventajas ni mucho menos, yo me estoy enfocando en el día a día, en estar presente en lo que se quiere y tabajar con mucha humildad y no cambiar la escencia y cuidar el tema mental.”

