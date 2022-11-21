Ochoa defiende el puesto de Jiménez en la Selección Mexicana

De cara al partido entre la Selección Mexicana ante Polonia, Guillermo Ochoa se encargó de defender a Raúl Jiménez, quien ha sido criticado por el nivel en el que llega a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

“Es injusto porque toman cinco segundos de un video y dicen que no está bien; sin tener la información de lo que pasa. De la forma en la que ha venido trabajando y lo bien que le he visto en los entrenamientos, seguramente cuando entre en la cancha lo va a hacer de muy buena forma”, dijo Ochoa en conferencia de prensa.

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“Tiene muchas ganas de jugar, de aportar al equipo y de estar en la cancha ayudando a sus amigos. Lo he visto muy bien en los entrenamientos; es un ejemplo después de lo que vivió”, agregó.

Sobre el debut ante la Selección de Polonia, el guardameta de México reconoció la importancia de presentarse en el Mundial de la mejor forma.

"Es un partido clave contra Polonia. Tenemos un equipo con el que podemos competir para avanzar a la siguiente ronda. Es clave empezar con tres puntos. Tienen un equipo de mucho talento y calidad, con jugadores que participan en ligas muy fuertes.

"Sabemos lo que es Lewandowski, conocemos su talento y los lugares donde ha jugado. Es un jugador que tiene la capacidad para cambiarte el partido. Será un reto importante para mí y mis compañeros”, concluyó Guillemo Ochoa.

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TV Azteca transmitirá México vs Polonia

El primer juego de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de Qatar 2022 es ante Polonia. El equipo dirigido por Gerardo Martino se mide a las ‘Aguilas Blancas’ el martes 22 de noviembre, partido que puedes disfrutar a través de la señal de Azteca 7 en punto de las 10:00 horas, tiempo del Centro de México.

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