El mensaje de Raúl Jiménez previo al debut de México en Qatar 2022

Raúl Jiménez ha estado en el centro del huracán. El delantero de la Selección de México fue convocado al Mundial de Qatar 2022, a pesar de su lesión, que no había sumado minutos desde agosto, hasta el duelo contra Suecia, el pasado miércoles, en partido amistoso, previo a la Copa del Mundo.

México 1-2 Suecia | Resumen | Amistoso rumbo a Qatar 2022

Te puede interesar: La declaración de Luis Enrique que enfureció a Costa Rica

El mensaje de Raúl Jiménez previo al debut de Mexico en Qatar 2022

Además, las críticas no hicieron esperarse, hacía el 'Lobo Mexicano', pues el atacante de los Wolves, pudo haberse bajado de la lista final, como lo hiciera Karim Benzema, hace unas horas, luego de que se informara que no podrá estar en la justa.

"No se trata de si te derriba, se trata de que vuelvas a levantarte", aseguró Jiménez en su cuenta de instagram, con una foto de él vestido de la Selección Mexicana.

Te puede interesar: El equipo mexicano que sueña con fichar a Luis Suárez

A esta publicación, Héctor Herrera le contestó con unos aplausos y hasta Sebastián Jurado, portero de Cruz Azul le dio like.