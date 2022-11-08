Martino, ilusionado en hacer el mejor Mundial de México en la historia

De cara al Mundial de Qatar 2022, el entrenador de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, tiene un objetivo claro.

A pesar de que su estancia al frente de la Selección Azteca ha recibido algunos comentarios negativos, el estratega argentino se puso como meta tener la mejor participación de México en una Copa del Mundo.

“Feliz de poder ir a competir, de haber llegado al final de un proceso con la culminación que todos queríamos, con la cabeza puesta en poder hacer la mejor copa que ha hecho México en toda su historia, esa ha sido la misión desde el primer día”, dijo Gerardo Martino en conferencia de prensa.

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Los números de Gerardo Martino como DT de México

Con 60 partidos dirigidos desde su llegada al banquillo en 2019, el ‘Tata’ tiene un balance positivo con 40 victorias, 11 juegos empatados y 10 derrotas.

En la Copa del Mundo de Qatar 2022, la Selección Mexicana comparte el Grupo C con Polonia, Argentina y Arabia Saudita.

El combinado mexicano hace su debut en el Mundial el 22 de noviembre frente a un equipo de Polonia liderado por Robert Lewandowski. Posteriormente, el segundo rival es la Argentina de Lionel Messi y cierra la Fase de Grupos contra Arabia Saudita.

Hasta ahora, el mejor papel que ha hecho la Selección Azteca en una Copa del Mundo es el Mundial de México 1986. El equipo nacional pudo llegar a los Cuartos de Final, instancia en la que cayeron en la tanda de penales frente a Alemania.

Por su parte, el mejor desempeño que ha tenido el 'Tata' Martino al frente de un combinado nacional fue cuando estuvo dirigiendo a la Selección de Paraguay. El entrenador pudo clasificar con 'La Albirroja' a los Cuartos de Final en el Mundial de Sudáfrica 2010.

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