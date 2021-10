Odegaard: “Hacer amigos en el Madrid no es nada fácil”

Martin Odegaard era visto como una de las grandes apuestas de futuro en el Real Madrid, pero acabó saliendo por la puerta de atrás y no llegó a triunfar como en los merengues. El futbolista noruego hoy pertenece al Arsenal de la Premier League , donde es feliz y ha encontrado continuidad. En una entrevista para la televisión de su país, aprovechó para recordar su paso por el equipo blanco y señaló que tuvo problemas para adaptarse en el vestuario.

“Cuando estás en el nivel más alto, no es tan fácil hacer amigos, al menos no cuando eres joven y vienes de otro lugar. No es fácil integrarse en el núcleo del vestuario. Vives un poco de tu vida afuera y te vuelves más solitario. Pero eso me ha hecho más fuerte y estoy muy feliz y contento de haberlo vivido”, confesó Odegaard.

El noruego realizó un análisis de su paso en los grandes clubes

“Experimenté mucho tanto con el primer equipo como con el segundo equipo. He estado cerca de los mejores y más grandes. Me hizo más fuerte. Siento que he crecido mucho en eso. Hubo algunos períodos difíciles, pero también he experimentado muchas cosas buenas. Estar tan cerca de los mejores del mundo es especial. He aprendido mucho de eso”, comentó el futbolista del Arsenal.

Finalmente, Martin Odegaard se animó a hablar de su marcha del Real Madrid por no jugar.

“Creo que todo el que está en el fútbol y entiende cómo funcionan las cosas, sabe que no es así. No importa en qué nivel juegues, nunca se da el caso de que alguien diga que tienes la garantía de jugar todos los partidos. Siempre debes ganarte la confianza y merecer el lugar. Siempre depende de ti, pero, por supuesto, es importante sentirse querido y sentir que el club cuenta contigo”, sentenció el jugador noruego.