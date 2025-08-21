¿Ofertón? Los precios OFICIALES de los boletos para el México vs Ecuador en Guadalajara

Uno de los últimos examenes de la Selección Mexicana de Futbol antes del Mundial de 2026 tendrá como lugar el estadio Akron. El combinado nacional se verá las caras con Ecuador en la casa de las Chivas el martes 14 de octubre en busca de que ambas selecciones afinen detalles de cara a la justa internacional.

Te puede interesar: FIFA a través del presidente Infantino EXPLOTA por la riña sucedida entre hinchas de Independiente ante los de la U de Chile

Al ser una sede mundialista y un rival que podría también serlo, los precios parten desde los $850 hasta los $4500 si quieres una experiencia VIP en el Akron. Cabe recordar que, también será uno de los últimos ensayos para el inmueble ubicado en Zapopán para recibir a conjuntos nacionales.

Los precios de los boletos para el México vs Ecuador

Club SNM 49 - $4500 preventa

Premier Oriente - $3000

Premier Poniento - $3000

Lateral Inferior Oriente - $1950

Laterial Inferior Poniente - $1950

Cabecera Inferior Norte - $1600

Cabecer Inferior Sur - $1600

Lateral Superior Oriente - $990

Lateral Superior Poniente - $990

Cabecera Superior Norte - $850

Cabecera Superior Sur - $850

Antes, una doble cita ante asiáticos

Previo al duelo contra los ecuatorianos, México se verá las caras en Estados Unidos ante dos potencias de Asia; Japón y Corea del Sur. Contra los nipones será el 6 de septiembre y el 11 se verán las caras contra Son y compañía. De hecho, estos tres duelos amistosos antes del Mundial 2026 serán contra cuadros que figuran en el top 30 del ranking de la FIFA.

Japón es el mejor colocado (lugar 17), Corea del Sur es 23 y Ecuador está dos puestos abajo y en el papel, México debería tener buenos resultados ante los tres basándonos en esta lista ya que los pupilos de Aguirre son lugar 13 de la lista. Por si fuera poco, los cuatro combinados ya están clasificados al Mundial 2026, por lo que estos partidos deberían ser muy similares a lo podríamos ver en el torneo internacional del próximo año.