FIFA a través del presidente Infantino EXPLOTA por la riña sucedida entre hinchas de Independiente ante los de la U de Chile

Durante la mañana del jueves, el presidente de la FIFA Gianni Infantino levantó la voz de manera enérgica sobre la penosa riña que le ha dado la vuelta al mundo entre aficionados de Independiente ante seguidores de la U de Chile sucedida el miércoles.

Infantino a través de redes sociales rechazó lo sucedido en este altercado que tiene a una persona al borde de la muerte en la golpiza sucedida en el Estadio de Independiente.

En total fueron 15 los aficionados de la U de Chile que tuvieron que ser llevados al hospital y con diferentes panoramas , es uno el que está en terapia intensiva ocasionado por el zafarrancho que orilló a Infantino a decir que “la violencia no tiene cabida en el futbol”.

El comunicado de Infantino sobre la riña entre Independiente y la U de Chile

Condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó a la cancelación del partido de vuelta de los Octavos de Final de la Copa Sudamericana entre Independiente y la Universidad de Chile en Buenos Aires.

La violencia no tiene cabida en el futbol, los jugadores, hinchas, personal, árbitros y todos los que disfrutan de nuestro hermoso deporte deben poder hacerlo sin miedo.

Desde la FIFA, nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocente, a la vez que esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos

X La pelea campal en el partido entre Independiente y U de Chile dejó a 12 heridos, de los cuales uno de ellos se debate entre la vida y la muerte

Independiente levanta la voz sobre lo sucedido, rechaza la violencia y da su versión de la pelea

El equipo Independiente explicó en un comunicación que rechazan lo sucedido, la violencia y el vandalismo que empañó el partido del miércoles entre Independiente y la U de Chile.

Calificó de delincuentes disfrazados de hinchas a esos seguidores que participaron en la pelea.

Pero no dejó de recordar que en la previa al partido, los seguidores de la U de Chile desactivaron un sistema de cámaras y destruyeron zonas del estadio incluyendo un sanitario y arrojaron escombros como proyectiles.

Agregó que ayudan y están abiertos a todas las investigaciones para dar con los responsables de esos ataques sucedidos en su cancha.