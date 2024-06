OFICIAL: América anuncia la baja de otro jugador

Después de conocerse que el delantero de la Selección Mexicana, Julián Quiñones, y el arquero Óscar Jiménez no continuarán en el América de cara al Apertura 2024, el club dio a conocer la baja de otro futbolista que formó parte del bicampeonato.

A través de sus redes sociales, las águilas anunciaron el adiós de Salvador Reyes, quien pasó la mayor parte de su andar por Coapa, como lateral izquierdo suplente; primero, de Luis Fuentes y, a la postre, de Cristian ‘Chicote’ Calderón, actual titular en la posición.

"¡Muchas gracias por tanto Chavita! Te deseamos el mejor de los éxitos en tu próximo proyecto”, se lee en el tuit de la entidad azulcrema.

El adiós de Chava Reyes

Apenas en marzo del año en curso, la institución más laureada de la Liga BBVA MX había hecho oficial la renovación de ‘Chava'; sin embargo, era sabido que el futbolista con pasado en el Puebla buscaba gozar de más minutos y el director técnico del equipo, André Jardine, no podía garantizarlos.

El América no dijo a dónde iba su número ’26', porque, dos días antes, el León lo anunció como su nuevo refuerzo, con una publicación al estilo ‘House of the Dragon'. Recientemente, La Fiera y los capitalinos han reforzado su relación mercantil, con truques que, además de ‘Chava’ Reyes, incluyen al mencionado Jiménez (guardameta), a Rodolfo Cota (guardameta) y a José Iván Rodríguez (mediocampista de contención).

Tras su paso por La Franja, Reyes arribó a la CDMX para el Apertura 2021. Después de haber trabajado con el estratega argentino Fernando ‘Tano’ Ortíz y el brasileño Jardine, ya se encuentra en el bajío, bajo las órdenes del uruguayo Jorge Bava.

