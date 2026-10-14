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OFICIAL: América modifica su horario y así queda su agenda en el Apertura 2026 de la Liga MX

Las Águilas del América para su partido en contra de Pachuca de la Jornada 14, se han visto orilladas a hacer un cambio importante, que han comunicado a su afición.

america jornada 14 liga mx

Escrito por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

El América ha anunciado una modificación en su agenda del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. En la fecha 14 en la que enfrentaban al equipo de los Tuzos del Pachuca en la cancha del Estadio Azteca, es donde se ha dado el movimiento que puntualmente ha sido comunicado a los aficionados del Ame y del equipo hidalguense.

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América vs Pachuca se iban a medir el domingo 25 de octubre a las 17:00 horas en el estadio tres veces mundialistas, y ahora el horario de ha movido un par de horas más tarde confirmándose que será a las 19:00 horas tiempo del centro de México.

América no entró en más detalles del motivo que los llevó a modificar la hora de su partido, pero con más de una semana de anticipación esperan que los aficionados se enteren y arriben a la cita del América en contra de Pachuca, que además es parte de la recta final del Apertura 2026 de la Liga MX. }

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Así queda la agenda del América en lo que resta del torneo Apertura 2026 de la Liga MX

-León vs América Jornada 12 17 de octubre 19:00 hrs

-Atas vs América Jornada 13 21 de octubre 19:00 hrs

-América vs Pachuca Jornada 14 25 de octubre 19:00 hrs

-América vs Xolos Jornada 7 28 de octubre 21:00 hrs

-América vs Toluca Jornada 15 31 de octubre 21:00 hrs

-Pumas vs América Jornada 16 7 de noviembre 21:00 hrs

-Tigres vs América Jornada 17 21 de noviembre 21:00 hrs

¿Qué lugar ocupa el América en el torneo Apertura 2026 de la Liga MX antes de la Jornada 12?

El América está en el primer sitio del torneo, sumando 21 puntos luego de seis partidos ganados, tres empates y se registra una sola derrota; destaca que tienen un partido pendiente por jugar lo que los puede catapultar aun más en la tabla general del torneo cuando cumplan con el juego pendiente ante Xolos.

america liga mx

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