Depresión Tropical 21 apunta a PEGARLE al Chivas vs Tigres y al León vs América de la jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX
La Jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX está a la puerta y los planteles no solo enfrentarán la presión de la tabla general
La Jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX está a la puerta y los planteles no solo enfrentarán la presión de la tabla general, sino también la variabilidad del clima. La Depresión Tropical 21 pegaría en Jalisco y la parte central del país este sábado 17 de octubre.
De acuerdo con las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la actividad entre el viernes 16 y el domingo 18 de octubre estará dividida entre lluvias en la zona centro y un ambiente cálido en el norte del país.
Viernes 16 de octubre: Arranque entre chubascos y frescura costera
- Necaxa vs. Atlas (19:00 hrs, Aguascalientes): Se anticipa un ambiente fresco hacia la noche, rodando los 17°C a 19°C, con probabilidad de lluvias aisladas que podrían dejar la cancha del Estadio Victoria rápida en el arranque de la jornada.
- Atlante vs. Pumas (21:00 hrs, CDMX): Para el duelo en la capital se prevé cielo nublado y probabilidad de chubascos intermitentes, con una temperatura cercana a los 14°C que exigirá una rápida circulación del balón.
- Tijuana vs. Puebla (21:00 hrs / 19:00 local, Tijuana): La frontera registrará un clima templado a fresco alrededor de los 23°C, libre de precipitaciones, con ráfagas de viento del Pacífico de hasta 19 km/h.
Sábado 17 de octubre: Maratón con contraste de temperatura y humedad
- Santos Laguna vs. Querétaro (17:00 hrs, Torreón): La Comarca Lagunera presentará un clima caluroso por la tarde, alcanzando máximas de 23°C a 30°C y escasa probabilidad de lluvia.
- Guadalajara vs. Tigres (17:00 hrs, Guadalajara): En la Perla Tapatía se prevé ambiente húmedo y temperatura de 24°C con riesgo de precipitaciones aisladas en la zona metropolitana.
- León vs. América (19:00 hrs, León): Clima templado rondando los 19°C con nubosidad en aumento, lo que mantendrá un riesgo moderado de lloviznas durante la segunda mitad.
- Toluca vs. Atlético de San Luis (19:00 hrs, Toluca): Fuerte descenso térmico en la capital mexiquense; se esperan temperaturas entre 10°C y 12°C con alta humedad y bancos de niebla al término del encuentro.
- Cruz Azul vs. Juárez (21:10 hrs, CDMX): Se pronostica un ambiente frío (13°C) y piso mojado tras la actividad pluvial vespertina en la capital.
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Domingo 18 de octubre: Cierre en el Norte
- Monterrey vs. Pachuca (19:00 hrs, Monterrey): El Gigante de Acero vibrará bajo un ambiente bochornoso, con temperaturas que rondarán los 17°C a 19°C al silbatazo inicial y baja probabilidad de precipitación.