Depresión Tropical 21 apunta a PEGARLE al Chivas vs Tigres y al León vs América de la jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

La Jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX está a la puerta y los planteles no solo enfrentarán la presión de la tabla general, sino también la variabilidad del clima. La Depresión Tropical 21 pegaría en Jalisco y la parte central del país este sábado 17 de octubre.

De acuerdo con las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la actividad entre el viernes 16 y el domingo 18 de octubre estará dividida entre lluvias en la zona centro y un ambiente cálido en el norte del país.

Viernes 16 de octubre: Arranque entre chubascos y frescura costera

Necaxa vs. Atlas (19:00 hrs, Aguascalientes): Se anticipa un ambiente fresco hacia la noche, rodando los 17°C a 19°C, con probabilidad de lluvias aisladas que podrían dejar la cancha del Estadio Victoria rápida en el arranque de la jornada.

Se anticipa un ambiente fresco hacia la noche, rodando los 17°C a 19°C, con probabilidad de lluvias aisladas que podrían dejar la cancha del Estadio Victoria rápida en el arranque de la jornada. Atlante vs. Pumas (21:00 hrs, CDMX): Para el duelo en la capital se prevé cielo nublado y probabilidad de chubascos intermitentes, con una temperatura cercana a los 14°C que exigirá una rápida circulación del balón.

Para el duelo en la capital se prevé cielo nublado y probabilidad de chubascos intermitentes, con una temperatura cercana a los 14°C que exigirá una rápida circulación del balón. Tijuana vs. Puebla (21:00 hrs / 19:00 local, Tijuana): La frontera registrará un clima templado a fresco alrededor de los 23°C, libre de precipitaciones, con ráfagas de viento del Pacífico de hasta 19 km/h.

Sábado 17 de octubre: Maratón con contraste de temperatura y humedad

Santos Laguna vs. Querétaro (17:00 hrs, Torreón): La Comarca Lagunera presentará un clima caluroso por la tarde, alcanzando máximas de 23°C a 30°C y escasa probabilidad de lluvia.

La Comarca Lagunera presentará un clima caluroso por la tarde, alcanzando máximas de 23°C a 30°C y escasa probabilidad de lluvia. Guadalajara vs. Tigres (17:00 hrs, Guadalajara): En la Perla Tapatía se prevé ambiente húmedo y temperatura de 24°C con riesgo de precipitaciones aisladas en la zona metropolitana.

En la Perla Tapatía se prevé ambiente húmedo y temperatura de 24°C con riesgo de precipitaciones aisladas en la zona metropolitana. León vs. América (19:00 hrs, León): Clima templado rondando los 19°C con nubosidad en aumento, lo que mantendrá un riesgo moderado de lloviznas durante la segunda mitad.

Clima templado rondando los 19°C con nubosidad en aumento, lo que mantendrá un riesgo moderado de lloviznas durante la segunda mitad. Toluca vs. Atlético de San Luis (19:00 hrs, Toluca): Fuerte descenso térmico en la capital mexiquense; se esperan temperaturas entre 10°C y 12°C con alta humedad y bancos de niebla al término del encuentro.

Fuerte descenso térmico en la capital mexiquense; se esperan temperaturas entre 10°C y 12°C con alta humedad y bancos de niebla al término del encuentro. Cruz Azul vs. Juárez (21:10 hrs, CDMX): Se pronostica un ambiente frío (13°C) y piso mojado tras la actividad pluvial vespertina en la capital.

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Domingo 18 de octubre: Cierre en el Norte