Liga BBVA MX Femenil presenta su calendario para el Apertura 2023

Todo listo para el Apertura 2023 de la Liga BBVA MX Femenil. Torneo que se jugará del 14 de julio al 27 de noviembre, con dos Fechas FIFA que pararán el certamen durante unas semanas, y con Clásico Capitalino en la Jornada 1.

Así es, las actuales campeonas del futbol azteca, el América debutará en el Estadio Olímpico Universitario cuando visiten a las Pumas, el sábado 14 de julio; el partido inaugural será protagonizado por León y Necaxa en el Nou Camp.

Los partidos más importantes del Apertura 2023 de la Liga MX Femenil

Los encuentros que más llaman la atención se jugarán en las siguientes fechas:

Chivas vs Tigres | sábado 5 de agosto

Chivas vs Rayadas | jueves 17 de agosto

América vs Cruz Azul | viernes 18 de agosto

La revancha de la Gran Final del Clausura 2023 de la Liga BBVA MX Femenil está programada la Jornada 9, pero dentro del calendario que publicaron viene sin fecha, ni horario, pero se jugará en el Estadio Azteca.

América vs Chivas | domingo 17 septiembre (Clásico Nacional)

Chivas vs Pumas | domingo 16 octubre

Tigres vs Rayadas | domingo 22 octubre (Clásico Regio)

Fechas de la Liguilla del Apertura 2023 de la Liga BBVA MX Femenil

Los cuartos de final de ida están programados para el 9 y 10 de noviembre, mientras que las vueltas se disputarán entre el 12 y 13; las semis el 16 y 17, además de 19 y 20; para que la Gran Final se juegue el 24 de noviembre la ida y la vuelta el 27 del mismo mes.