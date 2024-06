¡OFICIAL! Cruz Azul se roba atacante de Necaxa

La Máquina de Cruz Azul se sigue preparando de cara al siguiente torneo y sigue reforzando su plantilla de cara a la siguiente temporada del futbol mexicano. La directiva celeste para crear plantillas fuertes tanto en la Liga MX varonil como en la femenil y anunciaron a Ximena D’Acosta, delantera proveniente del Necaxa.

La mexicoamericana Ximena D’Acosta comenzó su carrera profesional a los 17 años, cuando debutó en el Apertura 2022 con Club Necaxa. Proveniente de las fuerzas básicas del club de Aguascalientes, Ximena ha jugado ya en 39 partidos en Primera División pese a aún formar parte de la categoría Sub19.

Hoy, a sus 19 años, es una delantera en Cruz Azul buscan aprovechar que tiene velocidad y que también puede jugar por las bandas, y se incorpora a al conjunto celeste de cara al siguiente torneo.

Andrés Montaño se convirtió en el segundo refuerzo de Cruz Azul para la siguiente temporada. Andrés Montaño fue una de las revelaciones del torneo anterior en la Liga BBVA MX y varios equipos se interesaron en el atacante ahora ex cañonero; sin embargo, Cruz Azul siempre llevó la delantera y pudo hacerse de los servicios del jugador de 22 años de edad.





Con estos números llega Andrés Montaño a la Máquina de Cruz Azul:

Andrés Montaño: 22 años de edad

117 partidos oficiales incluyendo torneos sub 20 y 23 con el cuadro del Mazatlán.





8 anotaciones en primera división entre Liga MX y Leagues Cup

Calendario del Cruz Azul en el Apertura 2024

Jornada 1: vs. Mazatlán FC el sábado 6 de julio.

Jornada 2: visita al Monterrey el sábado 13 de julio.

Jornada 3: vs. Tijuana al martes 16 de julio.

Jornada 4: vs. Toluca el sábado 20 de julio.

Jornada 5: visita al Querétaro el viernes 23 de agosto.

Jornada 6: vs. América el sábado 31 de agosto.

Jornada 7: visita al León el sábado 14 de septiembre.

Jornada 8: visita al Atlético de San Luis el martes 17 de septiembre.

Jornada 9: vs. Chivas el sábado 21 de septiembre.

Jornada 10: visita al Pachuca el sábado 28 de septiembre.

Jornada 11: vs. Necaxa el domingo 6 de octubre.

Jornada 12: visita al Puebla el viernes 18 de octubre.

Jornada 13: vs. FC Juárez el miércoles 23 de octubre.

Jornada 14: visita a Pumas el sábado 26 de octubre.

Jornada 15: vs. Santos Laguna el sábado 2 de noviembre.

Jornada 16: visita al Atlas el miércoles 6 de noviembre.

Jornada 17: vs. Tigres el sábado 9 de noviembre.