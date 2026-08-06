OFICIAL: Cruz Azul sufre SUSPENSIÓN de defensa para su partido de la jornada 4 vs Xolos de Tijuana

Cruz Azul no podrá contar con uno de sus mejores jugadores para el partido de la Jornada 4 del Apertura 2026 Sub-21 contra Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente. “La Máquina” sufrió la expulsión de Rogelio Esparza durante el duelo contra Atlante y recibió una suspensión de un partido por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol.

Esparza fue expulsado por una entrada considerada brusca y grave durante el duelo contra los “Potros de Hierro” que se disputó en las instalaciones de La Noria. Nada más comenzar la segunda parte, el defensor cementero chocó con fuerza para cortar una jugada de peligro por la banda izquierda. La cuestión es que el joven veracruzano de 20 años entró al juego al minuto 25 para reemplazar a Alán Montes por lesión.

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Nuestro canterano defensor cumple 20 años.



¡Felicidades, Rogelio Esparza! pic.twitter.com/6hq00D5rVd — Cruz Azul Hidalgo (@AzulBasicas) April 13, 2026

¿Rogelio Esparza ya debutó en primera división con Cruz Azul?

Rogelio Esparza aún no ha debutado en la Liga BBVA MX. Lo más cerca que ha estado de jugar en la primera división del futbol mexicano fue durante el Clausura 2025 al estar en la banca durante el duelo entre Cruz Azul y Atlas, disputado el 11 de enero de 2025 en el Estadio Olímpico Universitario. Desde entonces, el futbolista se ha mantenido firme con los equipos juveniles. Una de las ventajas es que Joel Huiqui confía en el trabajo de los jóvenes así que es probable que pueda tener minutos durante esta campaña.

El veracruzano se ha formado en las inferiores de Cruz Azul desde la Sub-16 y ha pasado por todas las categorías del club cementero desde que llegó al equipo para la temporada 2022-23. El zaguero central también sabe lo que es jugar con la Selección Mexicana tras ver acción con la Sub-17 en 2024 en un partido amistoso contra Alemania.