La maldición en Filadelfia que Cruz Azul tratará de romper en la Leagues Cup 2026

En la antesala del esperado debut del actual campeón de la Liga BBVA MX dentro de la Leagues Cup 2026, un peculiar suceso extracancha podría haber marcado el destino de su presentación.

Se trata de la famosa "Maldición de Rocky", un fenómeno místico que ha cobrado factura a incontables rivales y que hoy se interpone en el camino de La Máquina.

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¿Qué es la Maldición de Rocky y cómo castiga a los visitantes?

Para los habitantes de Filadelfia, la emblemática estatua de Rocky Balboa, ubicada en el Museo de Arte local, es un símbolo intocable de resiliencia y del espíritu inquebrantable de la ciudad. La tradición dicta que cualquier afición visitante que intente burlarse o reclamar el monumento vistiéndolo con los colores, jerseys o bufandas de su propio equipo, termina perdiendo de forma irremediable el partido contra el conjunto local.

Este acto es considerado por los aficionados de la ciudad como una profanación de su identidad, lo que de inmediato despierta un karma deportivo que castiga el atrevimiento del rival.

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Este castigo deportivo nació de manera fortuita con la visita de los Green Bay Packers de la NFL en el año 2002, y desde entonces ha mantenido su efectividad durante más de dos décadas, trascendiendo todo tipo de disciplinas y competiciones.

En el fútbol americano, los casos más virales terminaron en auténticas palizas durante los Campeonatos de la Conferencia Nacional, cuando aficiones como las de los Minnesota Vikings en 2018 y los San Francisco 49ers en 2023 adornaron la estatua con sus colores, solo para terminar eliminados y humillados por los Eagles.

La superstición está tan viva que, apenas hace unas semanas durante la actividad del Mundial 2026, la selección de Ecuador cayó ante Costa de Marfil luego de que prendas sudamericanas aparecieran sobre el "Semental Italiano", confirmando que el hechizo no perdona ni en el ámbito internacional.

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El reto del campeón de la Liga MX frente al misticismo

El escenario dio un giro drástico y mediático para el campeón mexicano cuando circuló en las redes sociales una imagen donde se aprecia claramente una prenda de Cruz Azul colgada en la histórica estatua.

Este detalle, que podría parecer menor, cambia por completo la narrativa del encuentro de esta noche frente al Philadelphia Union en el Subaru Park. El partido se disputará como parte de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026 y está programado para dar inicio a las 20:30 horas (tiempo del centro de México).

El cuadro cementero ya no solo tiene la presión natural de representar a México como el monarca absoluto y gran favorito del torneo, sino que ahora saltará al terreno de juego con el desafío adicional de convertirse en la escuadra que rompa con un cuarto de siglo de mística deportiva estadounidense.

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