El último baile de una leyenda: Luka Modrić lidera la lista de Croacia para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La selección de Croacia ha revelado la lista definitiva de 26 futbolistas que representarán al país en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El estratega Zlatko Dalic apuesta una vez más por la fórmula que le ha dado el éxito histórico a los europeos, fusionando una jerarquía inquebrantable con la juventud emergente que busca emular los podios conseguidos en las ediciones de Rusia 2018 y Qatar 2022.

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El llamado está encabezado de manera indiscutible por su máxima figura y capitán eterno, Luka Modric. A pesar del paso del tiempo, el emblemático mediocampista asume el liderato de los Vatreni en la que se perfila como su última gran justa mundialista. Junto a él, la columna vertebral de experiencia se mantiene sólida con figuras consolidadas como Mateo Kovacic, Ivan Perisic, Andrej Kramaric y el guardameta Dominik Livakovic, complementados perfectamente por la muralla defensiva del Manchester City, Josko Gvardiol.

Dalić también abre paso al recambio generacional convocando a jóvenes talentos como el mediocampista Martin Baturina, diseñando un plantel altamente competitivo capaz de plantarle cara a cualquier potencia mundial.

Lista de convocados de la Selección de Croacia:

Portero:

Dominik Livakovic (Dinamo)

Dominik Kotarski (Copenhague)

Ivor Pandur (Hull City)

Defensas:

Josko Gvardiol (Manchester City)

Duje Caleta-Car (Real Sociedad)

Josip Sutalo (Ajax)

Josip Stanisic (Bayern Munich)

Marin Pongracic (Fiorentina)

Martin Erlic (HSV)

Mediocampistas:

Luka Modric (AC MIlan)

Mateo Kovacic (Manchester City)

Mario Pasalic (Atalanta)

Nikola Vlasic (Torino)

Luka Sucic (Real Sociedad)

Martin Baturina (Como)

Kristijan Jakic (Augsburgo)

Petar Sucic (Inter de Milán)

Nikola Moro (Bologna)

Toni Fruk (Rijeka)

Delantero:

Ivan Perisic (PSV)

Andrej Kramaric (Hoffenheim)

Ante Budimir (Osasuna)

Marco Pasalic (Orlando City)

Petar Musa (Dallas)

Igor Matanovic (Freiburgo)

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