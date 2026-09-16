David Medrano revela los 60 futbolistas que tiene en mente Rafael Márquez para su primer convocatoria
El nuevo estratega de la Selección Mexicana de Futbol buscará sus primeros triunfos cuando enfrente a sus similares de Perú y Colombia en la Fecha FIFA de septiembre.
Nueva era en la Selección Mexicana de Futbol bajo el mando de Rafael Márquez. El ahora director técnico vivirá su primer proceso siendo el número uno en el banquillo y enfrentará la Fecha FIFA de septiembre y de octubre con la firme intención de comenzar su aventura con el pie derecho.
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De acuerdo a información del periodista de TV Azteca Deportes; David Medrano, estos serían los 60 futbolistas que tendría en la mente Márquez y su cuerpo técnico para este nuevo proceso en Selección Nacional. Cabe destacar los nombres como Rodolfo Cota del Club América, Rodrigo López de los Pumas de la UNAM, Iván Tona de los Xolos de Tijuana y Jordan Carrillo de las Chivas del Guadalajara.
Posible convocatoria de México
Porteros
- Rangel
- Acevedo
- Moreno
- Rodríguez
- Cota
Defensas
- Sánchez
- Huescas
- Ledezma
- Kevin
- Toti López
- Montes
- Reyes
- Edson
- Guzmán
- Campillo
- Aguirre
- Johan
- Chiquete
- Águila
- Everardo
- Castillo
- Gallardo
- Mateo
- Brian
- Campos
- Camberos
Medios
- Chiquito
- Jeremy
- Orbelín
- Brian Gtz
- Denzell
- Charly
- Canelo
- Carrillo
- Montiel
- Fidalgo
- Lira
- Alexis Gtz.
- Romo
- Obed
- Govea
- Cervantes
- Chávez
- Tona
- Mora
Delanteros
- Piojo
- Lainez
- Sandoval
- Raúl
- Santi
- Hormiga
- Memote
- Berterame
- Marín
- Alexis
- Ozziel
- Huerta
- Castañeda
- Efraín
- Violante
- Quiñones
Próximos partidos de México
Septiembre 2026
- Sábado 26 de septiembre — México vs Colombia
Sede: M&T Bank Stadium, Baltimore, Maryland (EE.UU.)
Partido amistoso (Fecha FIFA)
- Martes 29 de septiembre — México vs Perú
Sede: Sports Illustrated Stadium, Harrison, Nueva Jersey (EE.UU.)
Partido amistoso (Fecha FIFA)
Octubre 2026
- Sábado 3 de octubre — Estados Unidos vs México
Sede: State Farm Stadium, Glendale, Arizona (EE.UU.)
20:00 hrs (tiempo del centro de México)
Partido amistoso (Fecha FIFA)
- Martes 6 de octubre — México vs Chile
Sede: Los Angeles Memorial Coliseum, Los Ángeles, California (EE.UU.)
Partido amistoso (Fecha FIFA)
Recuerda que podrás seguir EN VIVO y GRATIS estos cuatro partidos de la Selección Mexicana de Futbol por la señal de TV Azteca Deportes por Azteca Siete , la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com. La primera cita será el sábado 26 de septiembre en punto de las 6:30 pm cuando México se vea las caras con Colombia.