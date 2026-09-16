David Medrano revela los 60 futbolistas que tiene en mente Rafael Márquez para su primer convocatoria

Nueva era en la Selección Mexicana de Futbol bajo el mando de Rafael Márquez. El ahora director técnico vivirá su primer proceso siendo el número uno en el banquillo y enfrentará la Fecha FIFA de septiembre y de octubre con la firme intención de comenzar su aventura con el pie derecho.

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De acuerdo a información del periodista de TV Azteca Deportes; David Medrano, estos serían los 60 futbolistas que tendría en la mente Márquez y su cuerpo técnico para este nuevo proceso en Selección Nacional. Cabe destacar los nombres como Rodolfo Cota del Club América, Rodrigo López de los Pumas de la UNAM, Iván Tona de los Xolos de Tijuana y Jordan Carrillo de las Chivas del Guadalajara.

Posible convocatoria de México

Porteros



Rangel

Acevedo

Moreno

Rodríguez

Cota

Defensas



Sánchez

Huescas

Ledezma

Kevin

Toti López

Montes

Reyes

Edson

Guzmán

Campillo

Aguirre

Johan

Chiquete

Águila

Everardo

Castillo

Gallardo

Mateo

Brian

Campos

Camberos

Medios



Chiquito

Jeremy

Orbelín

Brian Gtz

Denzell

Charly

Canelo

Carrillo

Montiel

Fidalgo

Lira

Alexis Gtz.

Romo

Obed

Govea

Cervantes

Chávez

Tona

Mora

Delanteros



Piojo

Lainez

Sandoval

Raúl

Santi

Hormiga

Memote

Berterame

Marín

Alexis

Ozziel

Huerta

Castañeda

Efraín

Violante

Quiñones

Próximos partidos de México

Septiembre 2026



Sábado 26 de septiembre — México vs Colombia

Sede: M&T Bank Stadium, Baltimore, Maryland (EE.UU.)

Partido amistoso (Fecha FIFA)

Sede: M&T Bank Stadium, Baltimore, Maryland (EE.UU.) Partido amistoso (Fecha FIFA) Martes 29 de septiembre — México vs Perú

Sede: Sports Illustrated Stadium, Harrison, Nueva Jersey (EE.UU.)

Partido amistoso (Fecha FIFA)

Octubre 2026



Sábado 3 de octubre — Estados Unidos vs México

Sede: State Farm Stadium, Glendale, Arizona (EE.UU.)

20:00 hrs (tiempo del centro de México)

Partido amistoso (Fecha FIFA)

Sede: State Farm Stadium, Glendale, Arizona (EE.UU.) 20:00 hrs (tiempo del centro de México) Partido amistoso (Fecha FIFA) Martes 6 de octubre — México vs Chile

Sede: Los Angeles Memorial Coliseum, Los Ángeles, California (EE.UU.)

Partido amistoso (Fecha FIFA)

Recuerda que podrás seguir EN VIVO y GRATIS estos cuatro partidos de la Selección Mexicana de Futbol por la señal de TV Azteca Deportes por Azteca Siete , la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com. La primera cita será el sábado 26 de septiembre en punto de las 6:30 pm cuando México se vea las caras con Colombia.