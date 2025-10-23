¡OFICIAL! Equipo de Messi jugará en el futbol argentino la siguiente temporada

Lionel Messi escribe un nuevo capítulo en la historia del futbol argentino. La Asociación del Futbol Argentino (AFA), confirmó oficialmente la afiliación de Leones de Rosario FC, el equipo fundado por el astro argentino y su hermano, Matías, que debutará en la Primera C, la cuarta temporada durante la siguiente campaña, marcando el ingreso más inmediato que recuerda el balompié local.

El proyecto, liderado por el hermano mayor de Lionel, evitará las divisiones inferiores y torneos amateurs gracias a una afiliación directa que le permitirá competir inmediatamente en el profesionalismo. Una decisión estratégica que acelera el desarrollo institucional y posiciona al club rosarino como una futura potencia.

La misión de Messi en Leones de Rosario

Esta decisión representa un logro administrativo, con Leones se convierte en el primer equipo en años en incorporarse directamente al sistema de competencias profesionales de la AFA, saltándose el tradicional camino de torneos promocionales y divisiones formativas que requieren años de desarrollo.

Para la familia Messi, es el inicio de un sueño que conecta con sus raíces. El cuadro no solo llevará el sello rosarino en su identidad, sino que promete construir una estructura sólida que priorice la formación de jóvenes talentos siguiendo los valores que caracterizaron la carrera de Lionel.

El desafío no es menor, ya que deberán construir un plantel competitivo desde cero para enfrentar a instituciones con décadas de historia. Pero con el apellido Messi como respaldo y una visión clara, Leones de Rosario aspira a escribir su propio camino en el fútbol argentino, comenzando desde los cimientos pero con la mirada puesta en la elite.

Te puede interesar: ¡INCREÍBLE! El récord que dejo ir Mbappé en la última jornada de Champions