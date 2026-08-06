OFICIAL: Estados Unidos ANUNCIA selección para Mundial 2026

La Selección de Estados Unidos anunció su selección para la Copa Mundial de la FIBA Femenil que se disputará en Alemania durante septiembre de 2026. El conjunto entrenado por Kara Lawson y manejado por Sue Bird representa un cambio generacional ya que siete de las 12 jugadoras debutarán en el torneo que se jugará del 4 al 13 del próximo mes.

Caitlin Clark, Angel Reese, Aliyah Boston, Paige Bueckers, Napheesa Collier, Rhyne Howard y Jackie Young son las jugadoras que debutarán en una Copa del Mundo de la FIBA. Por su parte, las veteranas de la plantilla de Estados Unidos son lideradas por A’ja Wilson, Kelsey Plum, Breanna Stewart, Kahleah Copper y Chelsea Gray.

The 12 going for our 12th World Cup title 🏆



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El equipo estadounidense busca su quinto título del mundo consecutivo tras ganar las últimas cuatro ediciones con un amplio dominio. En total, USA Basketball se ha coronado 11 veces en la Copa Mundial de la FIBA y busca su 12° campeonato. Entre las selecciones que competirán se encuentran Japón, España, Alemania, Malí, Hungría, Corea del Sur, Nigeria, Francia, Bélgica, Australia, Puerto Rico y Turquía.

¿Cuándo debuta Estados Unidos en el Mundial de la FIBA 2026?

Estados Unidos es parte del Grupo D en la Copa Mundial de la FIBA 2026 y enfrentará a Chequia, Italia y China durante la fase de grupos. Su primer duelo será contra el combinado chino el 4 de septiembre, dos días después enfrentarán a las italianas y cerrarán la fase contra las checas el 7 de septiembre.

Con base en el formato de la Copa Mundial de la FIBA 2026, las selecciones ganadoras de cada grupo avanzarán directo a los cuartos de final mientras que los segundos y terceros lugares se enfrentarán en una ronda previa para definir a las que avanzarán entre las mejores ocho.