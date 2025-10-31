deportes
¡OFICIAL! Este es el pacto que México tiene con la FIFA antes del Mundial 2026 y así beneficiará el torneo

El país azteca se está preparando para recibir su tercera Copa del Mundo y para ello firmó un pacto hace 10 años, a fin de beneficiar a todos los involucrados

José Alejandro
Mundial México 2026
México firmó un pacto con la FIFA para el Mundial 2026: todas las personas físicas y morales, tanto del país azteca como extranjeros, que participen en el evento no pagarán impuestos, a fin de que la justa internacional sea toda una fiesta, la cual arrancará el 11 de junio del próximo año . Lo anterior, ya quedó establecido en el artículo 25 transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), por lo que ya es oficial.

El acuerdo se firmó en 2015 entre el Gobierno de México y el máximo organismo del futbol a fin de beneficiar a empresas, televisoras y personas involucradas en la organización del evento. Con ello, avanzan los preparativos para la justa que cada vez está más cerca, por lo que la remodelación del Estadio Banorte (antes Azteca) sigue su marcha .

Mundial 2026
IA
México y la FIFA firmaron un acuerdo a fin de beneficiar a todos, pues los participantes no pagarán impuestos

Cabe destacar que por el momento no se precisa cuáles actividades quedarán exentas de pagar impuestos en el Mundial 2026 y será hasta el lunes 3 de noviembre cuando el Gobierno de México presente un informe más detallado acerca de los preparativos del torneo más importante de futbol.

Esto es lo que se sabe sobre cómo se aplicará la condonación de impuestos en México

La persona física o moral deberá registrarse en las oficinas de la FIFA en México, a fin de demostrar que participa en la organización del evento. Lo anterior, con el objetivo de que el máximo organismo del futbol envíe la lista de los participantes al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que les condone los impuestos.

Los partidos del Mundial 2026 que recibirá México

El país recibirá en total 13 partidos del Mundial 2026 y el Estado Banorte (antes Azteca) será la sede del partido inaugural el 11 de junio, cuando México enfrente a su primer rival, aún por confirmar. En total, México recibirá partidos en 3 ciudades: CDMX, Guadalajara y Monterrey.

México también tendrá 13 sedes de entrenamiento, desde el norte hasta al sur, como son las ciudades de Tijuana, Monterrey, Torreón, Toluca, CDMX, Puebla, Querétaro, Pachuca, Guadalajara y Cancún.

Curiosidades del deporte
