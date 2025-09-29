deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

La fachada del Estadio Banorte cambiará y así comienzan las remodelaciones para el Mundial 2026

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, por lo que trabajadores ya se encuentran remodelando la fachada del Estadio Banorte (antes Azteca)

La fachada del Estadio Banorte cambiará y así comienzan las remodelaciones para el Mundial 2026
Archivo TV Azteca
La fachada del Estadio Banorte cambiará y así comienzan las remodelaciones para el Mundial 2026
José Alejandro
Mundial México 2026
Compartir

El Estadio Banorte (antes Azteca) continúa con su proceso de remodelación y en recientes días inició una nueva etapa, pues trabajadores ya pusieron manos a la obra en la fachada del recinto, ya que el tiempo comienza a correr en contra para el Mundial 2026, que está a la vuelta de la esquina. El inmueble deberá estar listo para marzo del próximo año, ya que a finales de mes se reinaugurará con un partido entre México y Portugal .

En la red social de X varios usuarios compartieron fotografías en la que se mostró a trabajadores laborar en la fachada del Estadio Banorte, hecho que llamó la atención de los transeúntes y automovilistas por la zona, ya que solo se había contemplado en la obra construcción de gradas y zonas exclusivas para los aficionados. Conoce cómo lucirá el inmueble en el Mundial 2026, según el modelo 3D .

Estadio Banorte
X
En recientes días comenzaron los trabajos de remodelación de la fachada del Estadio Banorte

Los posibles retoques a la fachada del Estadio Banorte

La fachada del Estadio Banorte no recibirá una gran remodelación en su estructura, aunque sí mejorará para la vista de los aficionados. De acuerdo a diversas fuentes, al inmueble se le colocará paneles de luces LED, a fin de que sea un lugar vistoso de la Ciudad de México por la noche.

TE PUEDE INTERESAR:

El Estadio Banorte no recibirá cambios radicales en la fachada, ya que la FIFA no lo exige, por ello solo se le dará una nueva iluminación, pues así lo adelantó en 2024 el usuario Estadios Manytops, especialista en inmuebles deportivos.

Así luce actualmente el Estadio Banorte por dentro

El Estadio Ciudad de México (como se le llamará en el Mundial 2026) sigue su marcha con los trabajos de remodelación y fue a principios de septiembre cuando el usuario de X, Estadios de México, compartió fotografías de cómo luce actualmente el recinto, donde se pudo apreciar la construcción de una nueva tribuna.

Los trabajos del Coloso de Santa Úrsula se espera finalicen a principios de marzo de 2026, pues que a finales del primer trimestre del año será reinaugurado en un partido de la Selección Mexicana ante Portugal, comandada por Cristiano Ronaldo. Cabe recordar que el primer encuentro del Mundial se disputará en el Estadio Banorte el 11 de junio.

ES TENDENCIA
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Te Recomendamos

Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
Christian Martinoli Luis García Jorge Campos
Mundial México 2026
Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos a un año del Mundial 2026 en México
Thumbnail
Mundial México 2026
Fernando Quirarte relata el momento que le puso la piel chinita a la Selección en México 86
Miguel España entrevista a un año del Mundial 2026 en México
Mundial México 2026
¿Ventaja o desventaja? Miguel España habla sobre el formato que tendrá el Mundial 2026
×
×