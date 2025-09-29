La fachada del Estadio Banorte cambiará y así comienzan las remodelaciones para el Mundial 2026
El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, por lo que trabajadores ya se encuentran remodelando la fachada del Estadio Banorte (antes Azteca)
El Estadio Banorte (antes Azteca) continúa con su proceso de remodelación y en recientes días inició una nueva etapa, pues trabajadores ya pusieron manos a la obra en la fachada del recinto, ya que el tiempo comienza a correr en contra para el Mundial 2026, que está a la vuelta de la esquina. El inmueble deberá estar listo para marzo del próximo año, ya que a finales de mes se reinaugurará con un partido entre México y Portugal .
En la red social de X varios usuarios compartieron fotografías en la que se mostró a trabajadores laborar en la fachada del Estadio Banorte, hecho que llamó la atención de los transeúntes y automovilistas por la zona, ya que solo se había contemplado en la obra construcción de gradas y zonas exclusivas para los aficionados. Conoce cómo lucirá el inmueble en el Mundial 2026, según el modelo 3D .
Los posibles retoques a la fachada del Estadio Banorte
La fachada del Estadio Banorte no recibirá una gran remodelación en su estructura, aunque sí mejorará para la vista de los aficionados. De acuerdo a diversas fuentes, al inmueble se le colocará paneles de luces LED, a fin de que sea un lugar vistoso de la Ciudad de México por la noche.
El Estadio Banorte no recibirá cambios radicales en la fachada, ya que la FIFA no lo exige, por ello solo se le dará una nueva iluminación, pues así lo adelantó en 2024 el usuario Estadios Manytops, especialista en inmuebles deportivos.
Debido a que la FIFA no exigen cambios en la fachada de los estadios, los cambios serán los justitos
Así luce actualmente el Estadio Banorte por dentro
El Estadio Ciudad de México (como se le llamará en el Mundial 2026) sigue su marcha con los trabajos de remodelación y fue a principios de septiembre cuando el usuario de X, Estadios de México, compartió fotografías de cómo luce actualmente el recinto, donde se pudo apreciar la construcción de una nueva tribuna.
Ya se empieza a ver la nueva tribuna.
Los trabajos del Coloso de Santa Úrsula se espera finalicen a principios de marzo de 2026, pues que a finales del primer trimestre del año será reinaugurado en un partido de la Selección Mexicana ante Portugal, comandada por Cristiano Ronaldo. Cabe recordar que el primer encuentro del Mundial se disputará en el Estadio Banorte el 11 de junio.