OFICIAL: Las fechas y horarios en las que se jugarán los Cuartos de Final del Apertura 2024

El pasado domingo 24 de noviembre del 2024, quedó definido el último equipo clasificado a los Cuartos de Final del Apertura 2024. Los primeros equipos en clasificar fueron Cruz Azul, Toluca, Tigres, Pumas, Rayados y Atlético de San Luis. El conjunto del América logró conseguir su boleto al disputar por primera vez el Play In y obtener la victoria. Por último, Xolos cerró a los clasificados.

Con los ocho equipos clasificados, los enfrentamientos quedaron de la siguiente forma: Cruz Azul vs Xolos, Toluca vs América, Tigres vs Atlético de San Luis y Pumas vs Rayados. Este lunes 25 de noviembre del 2024, la Liga BBVA MX, confirmó a través de sus redes sociales, la fecha y el horario en que se jugará cada partido.

La fecha y hora en que se jugarán los Cuartos de Final

Los Cuartos de Final del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX se van a disputar del miércoles 27 noviembre al domingo 1 de diciembre.

En el caso de la llave de Cruz Azul vs Xolos, el partido de ida será el miércoles 27 de noviembre en punto de las 21:10 horas tiempo del centro de México en el Estadio Caliente. El encuentro de vuelta será el sábado 30 de noviembre en punto de las 19:10 horas tiempo del centro de México en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Para el Toluca vs América, el partido de ida será el miércoles 27 de noviembre a las 19:00 horas tiempo del centro de México en el Estadio Ciudad de los Deportes. El encuentro de vuelta será el sábado 30 de noviembre a las 17:00 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Nemesio Diez.

El partido de ida de Tigres vs Atlético de San Luis se jugará el jueves 28 de noviembre a las 19:00 horas tiempo del centro de México en el Estadio Alfonso Lastras. El encuentro de vuelta será en el Estadio Volcán el domingo 1 de diciembre a las 19:00 horas tiempo del centro de México.

Por último, el partido de ida de Pumas vs Rayados será en el Estadio BBVA el jueves 28 de noviembre a las 21:10 horas, tiempo del centro de México y la vuelta será el domingo 1 de diciembre a las 12:00 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Olímpico Universitario.

