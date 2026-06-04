Matías Almeyda podría hacer este movimiento para el Apertura 2026 y nadie se espera el posible fichaje

El mercado de pases del futbol mexicano comenzó a intensificarse de forma importante de cara al torneo Apertura 2026. Tras asumir las riendas de Rayados de Monterrey y tener dos refuerzos inesperados, Matías Almeyda planea un auténtico golpe sobre la mesa. El estratega argentino buscaría asegurar un refuerzo de lujo para apuntalar su plantilla en la Sultana del Norte.

Muchos aficionados no esperaban que el apuntado de La Pandilla sea Julián Araujo. El timonel de la escuadra regiomontana puso la mirada fija en el defensor de perfil europeo para sumarlo a su exigente propuesta futbolística. Con esto, Monterrey busca acelerar las gestiones y ganarle la carrera de fichajes a Cruz Azul, que también busca refuerzos.

Almeyda cuenta con nacionalidad italiana.|@peladoalmeyda

Julián Araujo: La joya que busca asegurar los Rayados de Monterrey de Matías Almeyda

El futbolista de la Selección Mexicana con pasado en el Barcelona se convirtió en uno de los nombres más atractivos de la presente ventana de transferencias. El lateral derecho despertó el interés de dos de las instituciones con mayor presupuesto de la Liga MX, siendo Rayados el club que ya tomó la iniciativa tras la llegada de Almeyda.

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De acuerdo con información aportada por el periodista Carlos González, la directiva regiomontana ya estableció los primeros contactos para conocer las condiciones de una posible negociación por el futbolista que está cedido en Celtic. A pesar del fuerte sondeo de Monterrey, Cruz Azul también se mantiene al acecho del talentoso zaguero para intentar incorporarlo a sus filas.

|Instagram: Rayados

Los detalles del lateral que cotiza al alza en la Liga BBVA MX

El jugador de apenas 24 años cuyo pase pertenece al Bournemouth reúne todos los requisitos solicitados por el cuerpo técnico de Monterrey para el siguiente certamen. Su experiencia en el Viejo Continente y su regularidad con el seleccionado azteca lo proyectan como uno de los movimientos más esperados para el Apertura 2026.

Con el arranque de la pretemporada en el horizonte, la directiva de la Sultana del Norte buscará agilizar los acuerdos económicos. Almeyda llegó hace apenas algunos días al puesto de entrenador pero los altos mandos de La Pandilla ya quieren ayudarle a armar el mejor equipo.