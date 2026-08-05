OFICIAL: Gilberto Mora supera a Lionel Messi en la Leagues Cup 2026 en este registro impensado

La Leagues Cup 2026, con calendario completo, reúne a varias de las principales figuras del futbol de Norteamérica. Lionel Messi, Heung-Min Son y Robert Lewandowski forman parte del torneo, pero Gilberto Mora supera a todos ellos.

Gil Morita, reconocido por su escuela, llega a la Leagues Cup 2026 como el jugador con mayor valor de mercado entre los 36 equipos participantes. De acuerdo con la actualización más reciente de Transfermarkt, el mediocampista de Xolos de Tijuana alcanza una cotización de 25 millones de euros, superando a Leo Messi.

Gilberto Mora tendrá 21 años en 2030|Crédito: @Xolos / X

¿En que supera Gilberto Mora a Lionel Messi?

El registro corresponde al valor de mercado de los futbolistas. Con 25 millones de euros, Mora supera a Lionel Messi, cuyo valor actual es de 15 millones de euros. También está por encima de Heung-Min Son, Anders Dreyer y Evander, entre otros.

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La diferencia con Messi y Son es de 10 millones de euros, mientras que respecto a Rodrigo De Paul es de 11 millones. Esa actualización coloca al mexicano como el futbolista con mayor cotización de toda la competencia.

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Gilberto Mora lidera un ranking con varias figuras internacionales

El listado de los diez jugadores más valiosos de la Leagues Cup 2026 está encabezado por Gilberto Mora. Detrás aparecen Evander, con 16 millones de euros, Anders Dreyer y Armando González con 15 millones, además de Lionel Messi y Heung-Min Son, también valorados en 15 millones.

El resto del Top 10 lo completan Rodrigo De Paul y Erik Lira, ambos con 14 millones de euros, seguidos por Peter Musa y Germán Berterame, con un valor de 12 millones. Con 17 años, Morita los supera a todos jugando para el Club Tijuana.

El calendario de Xolos de Tijuana de Gilberto Mora en la Leagues Cup 2026

Este es el calendario del equipo de Gilberto Mora (horarios del Centro de México):

Jueves 6 de agosto | 19:00: Austin FC vs. Tijuana — Q2 Stadium.

Domingo 9 de agosto | 20:00: San Diego FC vs. Tijuana — Snapdragon Stadium.

Jueves 13 de agosto | 20:30: Portland Timbers vs. Tijuana — Providence Park.

El calendario de Inter Miami de Lionel Messi en la Leagues Cup 2026

Este es el calendario de Lionel Messi y su equipo (horarios del Centro de México):