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Fútbol

OFICIAL: Javier Aguirre es presentado como nuevo director técnico del Valencia

El club che oficializó la llegada del ‘Vasco’ con la firme intención de que el estratega mexicano lo salve del descenso y su primera prueba será ante un rival directo.

Javier Aguirre Valencia
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

''Como pez en el agua'', así se va a sentir Javier Aguirre en su nuevo club; el Valencia CF de La Liga de España. El conjunto che oficializó la llegada del mexicano como su nuevo director técnico con la firme intención de salvar al equipo del descenso con más de seis meses aún de competición liguera. El 'Vasco' llega a suelo ibérico tras su tercera etapa en Selección Mexicana de Futbol a la cual llevó hasta octavos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y en busca de una hazaña más en el futbol de España a las que ya nos tiene acostumbrados.

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A través de un comunicado oficial, el Valencia CF dio a conocer la noticia de la llegada del entrenador mexicano en un acuerdo por lo que resta de la temporada y con la opción de un año adicional si logra la salvación.

Próximos cinco partidos del Valencia

  • Domingo 11 de octubre de 2026 — 13:00
  • Racing Santander vs Valencia CF
  • (21:00 hora de España)
  • Sábado 17 de octubre de 2026 — 13:00
  • Valencia CF vs Athletic Club
  • (21:00 hora de España)
  • Sábado 24 de octubre de 2026 — 10:30
  • Valencia CF vs Villarreal CF
  • (18:30 hora de España)
  • Domingo 1 de noviembre de 2026 — 10:00 (provisional)
  • Elche CF vs Valencia CF
  • (17:00 hora de España, pendiente de confirmación oficial)
  • Domingo 8 de noviembre de 2026 — 10:00 (provisional)
  • Valencia CF vs Real Madrid
  • (17:00 hora de España, pendiente de confirmación oficial)

Aguirre tendrá una durísima primera prueba como estratega del equipo valenciano cuando visite El Sardinero para verse las caras con el Racing de Santander en un cotejo que enfrentará a rivales directos por no descender. Por sí fuera poco, el tercer compromiso también será de esta índole cuando se enfrente con el Elche, hoy club dirigido por Martín Anselmi.

Fecha FIFA para trabajar

Tras su llegada al Valencia, el 'Vasco' tendrá para trabajar casi tres semanas con su cuerpo de confianza como lo es Toni Amor (su asistente principal) y Pol Lorente (preparador físico) éste último dejando a Rafael Márquez y la Selección Mexicana de Futbol hace unos días para reencontrarse con Aguirre.

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