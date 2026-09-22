Selección Mexicana volvería a jugar en un estadio de México: esta es la fecha, partido y lugar

Mientras la Selección Mexicana tiene bajas para esta Fecha FIFA, ya se habla del futuro del equipo y de los próximos compromisos que tendrá después de esta ventana internacional. El conjunto nacional tendrá que afrontar nuevos desafíos oficiales antes de definir su camino rumbo a 2027 y lo haría en territorio de México.

Así como muchos quieren boletos de avión para viajar a Estados Unidos a ver a la Selección Nacional, este mismo año jugarían en México. El equipo dirigido por Rafael Márquez está cerca de cerrar un acuerdo para disputar un partido oficial en Monterrey durante noviembre.

Mexico Players during the game Japan vs Mexico, corresponding to the first round of Group A of Soccer at the Tokyo 2020 Olympic Games, at Saitama Stadium, on July 25, 2021.



Jugadores de Mexico durante el partido Japon vs Mexico, Correspondiente al la primera ronda del Grupo A del Futbol en los Juegos Olimpicos de Tokio 2020, en el Estadio de Saitama, el 25 de Julio de 2021.|Jorge Martinez/Jorge Martinez

Los detalles de cuando la Selección Mexicana jugaría en México

La Selección Mexicana disputaría el 17 de noviembre de 2026 el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League en Monterrey. El partido se llevaría a cabo en el Estadio BBVA, casa de Rayados, y representaría la primera aparición del equipo nacional en ese inmueble desde su inauguración en 2015.

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Las negociaciones para concretar el encuentro en el estadio regiomontano estarían avanzando de manera positiva. La Federación Mexicana de Futbol también deberá informar a la Concacaf cuando el acuerdo esté cerrado, debido a que el organismo internacional será el encargado de operar el partido.

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La elección de Monterrey también está relacionada con la disponibilidad del Estadio Banorte. Para esas fechas, el inmueble estará ocupado por un partido de la NFL, por lo que la Selección Mexicana necesita una sede alternativa para el duelo.

El rival todavía no está definido. En octubre se disputará la fase de liga de la Nations League y los dos primeros lugares de cada grupo de la Liga A avanzarán a los Cuartos de Final. México disputará la vuelta como local y buscará avanzar al Final Four de marzo de 2027.





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Hace cuánto tiempo México no juega en Monterrey

La Selección Mexicana podría regresar a Monterrey después de ocho años. Su último partido en la ciudad fue en 2018, cuando enfrentó a Costa Rica en el Estadio Universitario.

Sin embargo, el encuentro de noviembre tendría una particularidad: sería la primera vez que México juegue en el Estadio BBVA. El inmueble fue inaugurado en 2015 y hasta ahora la Selección no ha disputado un partido en su cancha.

De concretarse el acuerdo, Rafael Márquez tendría así su primera presentación ante la afición regiomontana como entrenador de la Selección Mexicana este mismo año.

