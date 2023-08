OFICIAL: Ajax anuncia la salida de Jorge Sánchez

Este martes 29 de agosto de 2023, el conjunto del Ajax anunció a través de sus redes sociales que el mexicano, Jorge Sánchez se va del club y llega al conjunto del FC Porto. Fue con ayuda de un comunicado que confirmaron que sale de préstamo con duración de un año con opción de compra.

En su comunicado, el Ajax informó que Jorge tiene contrato hasta el 30 de junio de 2026, por lo que podría regresar en un futuro o ser vendido.

“Ajax, Jorge Sánchez y FC Porto han llegado a un acuerdo para la cesión del jugador al club portugués. El préstamo tiene efecto inmediato y se extiende hasta el 30 de junio de 2024. El préstamo incluye una opción de compra para el FC Porto. El contrato del defensa de 25 años con el Ajax se extiende hasta el 30 de junio de 2026”.

Jorge Sánchez saldrá del equipo luego de una temporada en la Eredivisie en donde disputó 26 partidos con el Ajax y marcó tres goles.

FC Porto confirma llegada de Jorge Sánchez

El conjunto del Porto anunció su llegada con un video publicado en sus redes sociales en el que se ven las mejores jugadas del mexicano con los diferentes equipos en los que ha estado.

Con su llegada, el presidente del club, Jorge Nuño Pinto da Costa, detalló que el entrenador quería a Jorge Sánchez de refuerzo, pero que tendrá que ganarse su lugar. Además, agregó que espera que sea otro de los mexicanos que sean importantes en la historia del club.

✍ 𝗔𝗥𝗘 𝗬𝗢𝗨 𝗥𝗘𝗔𝗗𝗬? O Jorge Sánchez é Dragão 🐉

“Era la voluntad de nuestro entrenador y llegamos a un acuerdo con el Ajax que esperamos sea un éxito. Es otro jugador que aportará calidad a nuestra plantilla, obviamente tendrá que luchar por su puesto, pero creo que será importante y tendrá éxito en el FC Porto. Nos da garantías de que, cuando te unas, tendrás el espíritu que tienen todos tus compañeros. Esto es muy importante para nosotros, estamos ante un nuevo Dragon y esperamos que sea útil. Hubo mexicanos importantes en nuestra historia y espero que Jorge sea uno más. Los jugadores que vienen de México siempre han demostrado un gran espíritu mientras estuvieron aquí, soy un admirador de ellos, de los argentinos, de los uruguayos y de todos los sudamericanos, porque son jugadores que se adaptan fácilmente al FC Porto. Esperemos que ese sea el caso una vez más”.

Las primeras palabras de Jorge Sánchez.

Con su llegada, Jorge aprovechó para detallar que está feliz por la oportunidad, quiere ganar títulos y mostrar su mejor versión.

“Estoy muy agradecido por la oportunidad, estoy muy feliz de unirme al club más grande de Portugal y ahora quiero empezar a trabajar para ganar títulos y mostrar mi mejor versión con esta camiseta que estaré feliz de usar. El FC Porto es el club portugués más grande, sé lo que representa porque tengo muchos amigos mexicanos que pasaron por aquí y hablaron muy bien del club. Aquí nos hacen crecer como personas, como jugadores, nos sentimos parte de una familia y eso es lo mejor del fútbol. Hablé con Marche, con Tecatito, con Héctor y cuando supieron del interés del FC Porto me dijeron que viniera enseguida porque encontraría un grupo fantástico y una ciudad preciosa donde sería feliz. Francisco (Conceição), cuando supo la noticia, vino a mí y me habló de su padre. Dijo que era un entrenador muy competitivo que me haría sentir como en casa. Me gusta que me entrenen personas con empuje y ganas de ganar, porque eso es lo más importante en el deporte. Tengo muchas ganas de vestir los colores por los que daré mi vida, soy un jugador que da el alma por cada balón y eso es lo que haré en el campo. Quiero que la afición se identifique conmigo, porque es muy importante, y celebrar títulos con ellos”.

