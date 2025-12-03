¡ES OFICIAL! Martín Varini se despide de los Bravos del FC Juárez

Los Bravos de Ciudad Juárez se quedaron sin director técnico. De manera oficial, Martín Varini decidió no renovar su vínculo contractual con el club fronterizo, poniendo fin a una etapa que dejó huella en la institución.

La noticia fue confirmada por la directiva y posteriormente ampliada por el propio entrenador sudamericano en una conferencia de prensa realizada en Juárez, donde se despidió de la afición, los jugadores y todos los integrantes del equipo.

Durante este encuentro con los medios, Varini habló con serenidad y agradecimiento sobre su salida, destacando el vínculo emocional que construyó en la frontera.

"No renuevo con Bravos, era importante poder despedirme y agradecer por el lazo tan fuerte que se hizo con la gente", expresó el técnico, visiblemente conmovido.

Un cierre con la frente en alto

Aunque evitó profundizar sobre su futuro inmediato, Varini dejó claro que pronto habrá tiempo para hablar de lo que sigue en su carrera.

"De mi futuro no quiero explayarme mucho, ya llegará el lugar y el momento de hablar de eso", comentó el entrenador, dejando abierta la puerta a nuevas oportunidades dentro del futbol mexicano.

El técnico uruguayo dirigió 19 partidos durante el Apertura 2025, con un balance de siete victorias, cinco empates y siete derrotas, números que le permitieron escribir un capítulo histórico: bajo su mando, Juárez disputó la primera liguilla en la historia del club, un logro que la afición difícilmente olvidará.

Varini apunta a seguir en Liga BBVA MX

Tras confirmarse su salida, diversas versiones apuntan a que Martín Varini continuará en la Liga BBVA MX. Todo indica que el uruguayo se perfila como el principal candidato para tomar las riendas de los Rayos del Necaxa, un equipo que recientemente cesó a Fernando Gago después del cierre del campeonato.

Aunque nada está firmado, la posible llegada de Varini a Aguascalientes generó interés entre aficionados y analistas, quienes ven en el estratega un perfil joven, disciplinado y con ideas claras, capaz de darle nueva identidad a los Rayos.

Por ahora, lo único seguro es que su etapa con los Bravos llegó a su fin, pero el futbol mexicano podría seguir viendo a Varini en los banquillos muy pronto. Su paso por Juárez deja un legado de compromiso, evolución y una liguilla histórica que ya forma parte del recuerdo fronterizo.

