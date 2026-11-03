OFICIAL: Liga MX da su postura sobre la polémica de los extranjeros del América

La Liga MX ha cerrado el caso de los jugadores no formados del Club América que señaló Antonio Mohamed tras el empate a dos entre Diablos Rojos y Águilas en el Estadio Banorte. El director técnico escarlata se quejó de que el club de Coapa ha utilizado 10 futbolistas extranjeros en lo que va del Torneo Apertura 2026, cuando la regla dice que solo puede haber nueve en el registro del primer equipo, sin embargo, Ícaro da Conceicao está registrado en la sub-21.

Te puede interesar: Así queda la tabla de posiciones tras la jornada 13 del Apertira 2026 de la Liga MX Femenil

A través de un comunicado oficial, la Liga MX dio su postura sobre el caso: ''Ante las versiones que señalan una posible violación al reglamento por la utilización de los números 27 y 217 por parte del jugador Ícaro Da Conceição, del Club América, la LIGA BBVA MX aclara que no existe una violación al Reglamento de Competencia, toda vez que el cambio de numeración se realizó conforme a las disposiciones reglamentarias aplicables y que a continuación se describen:El jugador inició el Torneo Apertura 2026 registrado en LIGA MX con el número 27.

Posteriormente, el Club América solicitó su cambio a la categoría Sub-21, el cual se formalizó el 10 de septiembre, dentro del periodo reglamentario de registros y conforme al artículo 24.3 del Apéndice I del Reglamento de Competencia Sub-21.'', destaca parte del escrito compartido a través de redes sociales.

Los 10 jugadores extranjeros que ha utilizado América en el Apertura 2026

Brian Rodríguez Cristian Borja Miguel Borja Raphael Veiga Sebastián Cáceres Ícaro da Conceição Santiago Bueno Santiago Ramos Mingo Óscar Perea

Cabe recordar que, Ícaro y José Zúñiga fueron dados de baja del registro del primer equipo para dar de alto a los defensas centrales sudamericanos; Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo. Sumada la baja definitiva de Sebastián Cáceres, quien se fue al futbol de La Liga de España.

