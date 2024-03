YA ES OFICIAL: Lionel Messi jugará en México

Se confirmaron a los ocho equipos que disputarán los Cuartos de Final de la CONCACAF Champions Cup y también, que Lionel Messi jugará en México.

El astro argentino fue parte de la goleada con la que el Inter Miami derrotó al Nashville, para meterse a la siguiente ronda de la CONCACAF Champions Cup. Los dirigidos por el ‘Tata’ Martino estaban esperando a su rival para los Cuartos de Final.

Messi y el Inter Miami jugarán vs Rayados

El rival de Lionel Messi y el Inter Miami saldría del choque entre Rayados y el FC Cincinnati. Los regios superaron la llave, con más complicaciones de las que hubieran esperado, por lo que se medirán a los del ‘Tata’ Martino en la próxima ronda.

Un boleto a las semifinales saldrá del choque entre los Rayados de Sergio Canales, Tecatito Corona, Germán Berterame y compañía, y el Inter Miami de Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba, entre otras estrellas.

El camino del Inter Miami, en caso de superar a los regios, podría estar lleno de rivales mexicanos. En semifinales podrían cruzarse con los Tigres de Gignac y si también avanza, en la final podría toparse con el América o con el Pachuca... pero habrá que esperar.

¿Cuándo se juega el Inter Miami vs Rayados?

El partido de ida entre Inter Miami y Rayados se jugará entre el 2 y 4 de abril, mientras que el de vuelta tendrá lugar entre el 9 y el 11 del mismo mes. En los próximos días se dará a conocer la fecha exacta de ambos encuentros y por ende, cuándo jugará Messi en suelo mexicano.

Los otros duelos confirmados para los Cuartos de Final son: Pachuca vs Herediano, América vs New England Revolution y Tigres vs Columbus Crew.

