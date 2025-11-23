OFICIAL: Los refuerzos inesperados del Real Madrid para reanudar su camino en LaLiga y Champions

El Real Madrid obtuvo luz verde del cuerpo técnico y médico para recuperar a cinco futbolistas claves de cara a su visita al Elche, en un momento determinante de la temporada. El club blanco, líder de LaLiga, afronta la Jornada 13 con la necesidad de sumar para evitar que el Barcelona recorte la mínima diferencia que los separa en la lucha por el torneo de liga..

Entre las buenas noticias destaca el regreso de Federico Valverde, ya repuesto de las molestias que arrastraba tras el duelo contra el Rayo Vallecano. Kylian Mbappé también estará disponible después de superar los recientes problemas en el tobillo durante la fecha FIFA. A ellos se suma Eduardo Camavinga, quien se reincorporó tras perderse los compromisos con la selección de Francia, mientras que Dean Huijsen vuelve luego de ausentarse en el partido frente a Turquía con España. Para completar la lista, Thibaut Courtois recibió el alta tras una lesión en el aductor que lo dejó fuera de actividad durante los últimos diez días, lo que representa un impulso inmediato para Xabi Alonso.

A pesar de estas recuperaciones, el entrenador mantiene dudas respecto a algunos elementos importantes, como Antonio Rüdiger, Aurélien Tchouaméni y David Alaba, quien regresó de la fecha FIFA con una sobrecarga muscular, permanecen en evaluación. Sus situaciones se suman a las ausencias confirmadas de Dani Carvajal, Franco Mastantuono y Éder Militao, limitando las alternativas defensivas y tácticas del equipo.

El Real Madrid ocupa la primera posición de la tabla con 10 victorias, un empate y una derrota, además de 26 goles a favor para un total de 31 puntos. El escenario obliga al conjunto blanco a mantener un alto nivel competitivo en su visita al Elche. El equipo ilicitano vive una temporada de altibajos que lo mantiene en la undécima posición con tres triunfos, seis empates y tres derrotas, sin embargo, buscará aprovechar la localía para intentar sorprender al líder del campeonato y escalar posiciones.

La necesidad de sumar fortalece la importancia del encuentro para los merengues, que también preparan la reanudación de la Champions contra el Olympiacos. Para Xabi Alonso, consolidar el liderato y recuperar piezas esenciales será determinante en el desarrollo de las próximas semanas.

El encuentro entre Elche y Real Madrid se disputará este domingo 23 de noviembre a las 14:00 horas (hora centro de México), en el Estadio Manuel Martínez Valero.