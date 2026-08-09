Solo dos jugadores de México cuestan más que TODA la plantilla de Estados Unidos Sub-20
La plantilla de la selección es superior a la de la barra y de las estrellas, ello en gran medida a 2 jugadores que ya son de Primera División
Este domingo 9 de agosto México y Estados Unidos se disputan el título del premundial Sub-20 de la Concacaf. La selección ya conquistó el objetivo que era conseguir el pase al Mundial de la especialidad y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El equipo azteca le saca ventaja a la plantilla de las barras y de las estrellas, ello en gran medida por el valor en el mercado de 2 de sus jugadores.
Hugo Camberos, quien quiere replicar la historia de Carlos Vela, y Santiago Sandoval, solo los futbolistas que superan el valor de toda la plantilla de la Selección de Estados Unidos Sub-20. De acuerdo con la plataforma Transfermarkt, el equipo estadounidense tiene un precio de 4 millones de euros. Mientras que el conjunto azteca de poco más de 7 millones de pesos.
Los precios de los 2 jugadores de México
Tanto Santiago como Hugo son jugadores de Chivas; si bien no son titulares, son grandes revulsivos en el esquema de Gabriel Milito. El primero de ellos tiene un valor en el mercado de 3 millones, mientras que el segundo, de 3.5 millones de euros.
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La cifra de los jugadores del Guadalajara da como resultado 6.5 millones de euros. Es decir, 2.5 millones más que toda la plantilla de la Selección de Estados Unidos.
Los 2 jugadores más caros de Estados Unidos
En la plantilla de los norteamericanos hay jugadores que no tienen ningún valor. Ello se debe en gran medida a que todavía juegan inferiores, aunque hay un par de ellos que están tasados a un buen precio, pese a su corta edad.
El extremo izquierdo, Nimfasha Berchimas, es el jugador que está tasado en 1.5 millones de euros. Le sigue Cooper Sánchez, mediocampista de Atlanta United, con 1 millón de euros.