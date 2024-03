OFICIAL: Así se jugarán los Octavos de Final de la Concachampions

Luego de una emocionante y sorpresiva primera ronda de la CONCACAF Champions Cup, se definieron a los equipos invitados y los cruces para los Octavos de Final del torneo.

El cruce más atractivo ya se había confirmado días antes, pues América y Chivas se medirán en una serie de ida y vuelta, para confirmar a uno de los ocho invitados a la siguiente ronda. ¿Logrará superar el Rebaño Sagrado de Fernando Gago al actual campeón del futbol mexicano?

Los Octavos de Final de la CONCACAF Champions Cup

Cabe recordar que al haber sido campeón del futbol mexicano, el Pachuca de Guillermo Almada debutará en el torneo hasta los Octavos de Final, en donde se medirá al Philadelphia Union, en uno de los cruces más emocionantes de la ronda.

Uno de los grandes ausentes será el Toluca. El equipo de Renato Paiva fue eliminado en casa por un heroico Herediano, comandado por el ‘Pity’ Altamirano, que chocará con el Robinhood.

Para Rayados y Tigres, los otros dos clubes mexicanos instalados en los Octavos de Final de la CONCACAF Champions Cup, el camino no será nada fácil. Los actuales subcampeones de la Liga BBVA MX chocarán contra el Orlando City, mientras que los del ‘Tano’ Ortíz lo harán con el FC Cincinnati. Brandon Vázquez se medirá a su ex más pronto de lo pensado.

El Inter Miami de Messi, Suárez y compañía, se enfrentará al Nashville y en caso de avanzar, podría chocar contra los Rayados de Monterrey en Cuartos de Final.

- Pachuca vs Philadelphia Union

- Robinhood vs Herediano

- América vs Chivas

- Alajuelense vs New England Revolution

- Columbus Crew vs Houston Dynamo



- Tigres vs Orlando City

- Monterrey vs FC Cincinnati

- Inter Miami vs Nashville

¿Cuándo se jugarán los Octavos de Final de la CONCACAF Champions Cup?

Los partidos de ida de los Octavos de Final de la CONCACAF Champions Cup, se jugarán entre el 5 y 7 de marzo, mientras que los de vuelta serán entre el 12 y 14 del mismo mes.

