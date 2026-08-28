OFICIAL: La primera respuesta que dan por Crespo puertas adentro de Atlas tras el interés de River

El Atlas atraviesa un buen momento en el Apertura 2026 y el trabajo de Hernán Crespo ya comenzó a generar interés fuera de la Liga BBVA MX. Después de la salida de Eduardo Coudet de River Plate, surgieron versiones que colocan al entrenador argentino entre las opciones del conjunto de Argentina. Desde el vestidor rojinegro ya respondieron a los rumores.

Gary Zaldívar habló sobre los rumores de salida de Crespo

Edgar Zaldívar tomó con calma las versiones sobre una posible salida de Crespo y aseguró que este tipo de rumores son normales cuando un equipo atraviesa un buen momento. “Rumores siempre va a haber, sobre todo cuando se están viviendo buenos momentos”, explicó Gary.

Además, Zaldívar lo llenó de elogios: “Pues la verdad muy felices, obviamente sabemos de la trayectoria que tuvo Hernán, un crack, la verdad, en toda la extensión de la palabra y creo que te llega a ayudar eso también mucho por la experiencia que tuvo en el futbol europeo y en todo a nivel internacional”.

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¿Qué se sabe sobre el interés de River Plate por Crespo?

El interés por Hernán Crespo surgió después de que River Plate quedara eliminado ante Independiente Santa Fe en los Octavos de Final de la Copa Sudamericano. Tras el resultado, Eduardo Coudet dejó su puesto y en Argentina hablan del DT de Atlas.

CUANDO TIENES UN GRAN DT SIEMPRE HABRÁN RUMORES🦊🇦🇷



Gary Zaldívar habla sobre el ruido que hay desde Argentina con Hernán Crespo como opción para el banquillo de River Plate



“Jugadores y Cuerpo Técnico estamos muy metidos en el partido que viene”🗣️ pic.twitter.com/oVIDgdJ5MT — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) August 27, 2026

Crespo llegó a Atlas el pasado 16 de julio. El entrenador argentino comenzó su etapa en México con cinco victorias y tres derrotas en sus primeros ocho encuentros, incluidos cuatro triunfos en el Apertura 2026 que lo colocan en segunda posición.

Atlas no permitiría una salida fácil para Crespo y ganaría mucho dinero

Atlas habría incluido una cláusula específica relacionada con River Plate dentro del contrato de Crespo. Sin embargo, de acuerdo con información del periodista Germán García Grova, este apartado se activará recién en 2027. Antes de eso los de Núñez deberían pagar 7 millones de dólares si lo quieren.

Hernán Crespo como jugador de River Plate|Crédito: @RiverPlate / X

De esta manera, Atlas cuenta con una herramienta contractual para complicar una eventual partida del entrenador. Mientras los rumores continúan, Crespo permanece al frente del conjunto rojinegro y el equipo mantiene su atención en el Apertura 2026.

