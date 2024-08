Así quedaron definidos los todos los partidos de dieciseisavos de final en la Leagues Cup 2024

Este martes 6 de agosto del 2024, terminó la fase de grupos de la Leagues Cup 2024, por lo que quedaron definidos todos los partidos de 16avos de final. Lograron clasificar un total de 11 equipos de la Liga BBVA MX y 21 conjuntos de la MLS.

Con los encuentros definidos de 16avos de final, comienzan los partidos de eliminación directa Quedaron interesantes cruces que pueden ser muy parejos. La actividad comienza desde el miércoles 7 de agosto del 2024, hasta el viernes 9 de agosto del 2024.

Los partidos de 16avos de final

La actividad comienza desde el miércoles 7 de agosto del 2024 con los partidos de LAFC vs Austin FC y Whitecaps vs Pumas. Para el jueves 8 de agosto del 2024, tendremos cuatro partidos, los cuales son: Inter Miami vs Toronto, Tigres vs Pachuca, Seattle Sounders vs LA Galaxy y SJ Earthquakes vs Necaxa.

¡Listas los 16avos de la Leagues Cup!✅ América enfrentará al Atlas, Pumas va contra Vancouver y Cruz Azul se verá las caras con Orlando City.⚽️ Por su parte, Tigres y Pachuca definirán a un invitado a los octavos de final y los Diablos Rojos se medirán contra Héctor Herrera… pic.twitter.com/T9SMuzkJeZ — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 7, 2024

Para el viernes se disputan un total de 10 juegos. La actividad comienza con el New England Revolution vs New York City FC, Orlando City SC vs Cruz Azul, Philadelphia Unions vs CF Montreal, Cincinnati vs Santos, Columbus Crew vs Sporting KC, St. Louis City SC vs Portland Timbers, Toluca vs Houston Dynamo, Juárez vs Colorado Rapids y América vs Atlas.

Por el momento, los equipos eliminados de la Leagues Cup. Tendrás un tiempo considerable para recuperar a jugadores con lesiones, su nivel individual o en conjunto.

