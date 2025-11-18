OFICIAL: Las Selecciones de UEFA CLASIFICADAS al Mundial 2026

La UEFA ya tiene a 12 de sus representantes listos para el Mundial 2025, la fase de grupos de las eliminatorias europeas culminaron y con ello, se conocieron a los líderes de cada sector que estarán en la fiesta del futbol que se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México el próximo año. Como ya es tradición, combinados nacionales como Alemania, España o Francia no fallaron y consiguieron el boleto directo, por otro lado, Noruega le ganó la partida a Italia y los nórdicos evitaron la repesca europea.

Alemania, Francia, España, Portugal, Países Bajos, Noruega, Bélgica, Inglaterra, Escocia, Suiza, Austria y Croacia son las 12 clasificadas directas por parte del continente europeo para el Mundial 2026 tras quedar como líderes de sus respectivos sectores. Dichos combinados evitaron la repesca mundialista y su nombre ya espera en el sorteo que podrás vivir por TV Azteca Deportes.

Repechaje europeo

En el otro lado de la moneda, 16 selecciones pelearán por los cuatro boletos restantes que tiene la UEFA para el Mundial del próximo año. Italia, Turquía, Ucrania, Polonia, Escocia, Chequia, Eslovaquia, Irlanda, Albania, Macedonia del Norte, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Rumania, Suecia, Irlanda del Norte y Gales se jugarán la vida en partidos únicos en busca de estar en Norteamérica 2026.

Cabe recordar que, el sorteo de la repesca europea será este jueves 20 de noviembre y acá en TV Azteca Deportes te explicamos el esquema que utiliza la UEFA para definir a sus últimos cuatro invitados al torneo del próximo año.